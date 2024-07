Nuovo Amazon Echo Spot UFFICIALE: bellissimo e in promo lancio (sconto 42%)

Amazon lancia finalmente la nuova edizione di un prodotto tanto caro ai suoi utenti affezionati, ma che – per diversi anni – è mancato dagli scaffali virtuali in una edizione rinnovata. Adesso, Echo Spot è ufficiale nella sua nuova versione con diverse migliorie che lo rendono ancora più accattivante e utile. La sveglia più intelligente che ci sia, che è anche uno smart speaker di qualità, vanta un ampio display personalizzabile e un design elegante e moderno.

Si rinnova la forma, che diventa molto più moderna e ancora più piacevole, ma si rinnovava anche la scheda tecnica. L’ampio display vanta una retroilluminazione graduale, che permetterà ai tuoi occhi di non affaticarsi quando lo guardano al buio. Infatti, il dispositivo è pensato proprio per essere posizionato sul comodino, in camera da letto.

Proprio a sottolinearne la vocazione, in merito alla novità, Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International, ha dichiarato:

“Per i clienti è fondamentale assicurarsi un sereno risveglio mattutino e un buon riposo notturno: il nuovo Echo Spot saprà rivoluzionare il loro modo di iniziare e finire la giornata. Grazie al suo design e ai quadranti personalizzabili, ai nuovi suoni per la sveglia e alle animazioni colorate, Echo Spot rappresenta la migliore sveglia intelligente, perfetta per essere posizionata su qualsiasi comodino”.

Una sveglia particolarmente intelligente con la quale potrai interagire sia utilizzando la voce, ad esempio chiedendo di impostare allarmi e promemoria, sia toccandolo. Naturalmente, il suo cuore di speaker intelligente ti consentirà il massimo dell’interazione con l’assistente vocale Alexa, alla quale potrei chiedere informazioni di qualsiasi genere, ma anche la gestione della casa smart.

Spazio anche per la personalizzazione e per chi desidera ascoltare buona musica. Infatti, lo schermo è personalizzabile scegliendo fra diversi colori (arancione, viola, magenta, lime, verde e blu), così da essere perfettamente abbinato al contesto dell’arredamento, mentre lo speaker audio direzionale offre una qualità eccelsa e un suono potente e ben definito.

