Nuovo Amazon Echo Spot a soli 59,99 euro: offerta valida fino a stasera

Hai tempo fino alle 20.55 di questa sera per approfittare del maxi sconto sul nuovo Amazon Echo Spot, la sveglia intelligente con Alexa integrata che puoi acquistare a soli 59,99 euro invece di 94,99.

Amazon Echo Spot: sveglia intelligente, Alexa e audio di qualità

Amazon Echo Spot è una sveglia intelligente dal design elegante e compatto, l’ideale per svegliarti al mattino e arricchire l’arredamento della tua stanza con un oggetto funzionale e moderno.

L’integrazione con Alexa ti permette di chiedere tutte le informazioni di cui hai bisogno, di impostare sveglie personalizzate, gestire i tuoi promemoria e controllare i dispositivi della tua casa intelligente se ne hai qualcuno.

Nonostante le dimensioni ridotte, il suono è di altissima qualità con voci nitide e bassi profondi, ideali per ascoltare musica e podcast. La riproduzione musicale puoi gestirla interagendo direttamente con lo schermo o tramite i comandi vocali.

Come detto, se hai dispositivi compatibili sarà ancora più semplice gestirli con Echo Spot: puoi controllare luci, termostati e altri device del genere a portata di voce o di dito, per far sì che la domotica della tua casa faccia un passo in avanti.

Insomma, ti porti a casa molto più che una semplice sveglia: il nuovo Echo Spot sarà il tuo assistente casalingo in tutto e per tutto. Acquistalo adesso a 59,99 euro invece di 94,99, in sconto fino a stasera.