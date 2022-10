Nuovi iPad (10ª generazione) ufficiali: un TRIPUDIO di potenza e colori

Apple annuncia ufficialmente i nuovi iPad di decima generazione. Strumenti votati ancora di più alla produttività, con un design all screen. Ampio pannello Liquid Retina da 10,9″, un telaio super colorato, il potente chip A14 Bionic e l’attesissima porta USB C, finalmente disponibile. A questo si aggiunge un’eccellente efficienza energetica.

Disponibile in preordine da oggi, con disponibilità in vendita dal 26 ottobre, si tratta del più grande upgrade del modello classico di iPad degli ultimi tempi. Eccolo in dettaglio.

iPad di decima generazione ufficiale

Design rinnovato, prestazioni eccezionali e porta USB C. Basterebbe questo a far innamorare i più del nuovo tablet della mela morsicata. A questo si aggiungono altre interessanti novità, come il sistema di fotocamere aggiornate: a quella frontale da 12MP, alloggiata ora sul lato lungo del tablet per migliorare l’esperienza in videochiamata – se ne affianca una posteriore, sempre da 12MP, che offre foto eccezionali e video in 4K anca più interessanti. Ancora, sbarca su questo modello il WiFi 6 mentre i modelli “GPS + Cellular” integrano anche il supporto al 5G (velocità di picco fino a 3,5 Gbps). Non manca in questo caso il supporto a SIM fisiche e alle eSIM.

Il display all screen permette di godere a pied del display Liquid Retina da 10,9″: il pannello arriva quasi fino ai bordi e le cornici sono sottilissimi. Il Touch ID è stato anche spostato, così da permettere al pannello di non avere limiti. Adesso si trova sul tasto superiore.

A supportare tutte le attività con il nuovo iPad di decima generazione c’è il potente processore Apple A14 Bionic, affiancato da un Neural Engine da 16 core, ovvero il doppio di quello che offrisca A13 Bionic. In questo modo, le prestazioni di apprendimento automatico aumento fino all’80%. Più in generale, il chip A14 Bionic risulta molto più efficiente in termini di prestazioni e anche di dispendio energetico. Grazie a questo, sarà possibile utilizzare l’iPad tutto il giorno, anche per intense attività, senza doversi preoccupare della ricarica.

Per finire, vale la pena sottolineare che è il primo iPad di questo tipo ad essere dotato di porta USB C. A lei sarà più semplice collegare una miriade di accessori oltre all’ottenimento della ricarica rapida.

Come anticipato, i nuovi iPad di decima generazione sono disponibili in preordine da oggi. Di seguito, i dettagli su prezzo e disponibilità:

Il nuovo iPad può essere ordinato da oggi 18; sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

I modelli Wi-Fi del nuovo iPad hanno un prezzo a partire da €589 mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €789 (Iva inclusa). Il nuovo iPad, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in blu, rosa, giallo e argento.

