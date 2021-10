Nuovi AirPods Pro con MAGSAFE su Amazon: conviene comprarli?

I nuovissimi AirPods Pro, compatibili con sistema di ricarica MagSafe, sbarcano ufficialmente su Amazon Italia. Possono essere già prenotati al prezzo ufficiale di 279€. Conviene ordinarli o è meglio puntare sul vecchio modello?

Nuovi AirPods Pro con MagSafe su Amazon

Tutta la qualità di celeberrimi auricolari senza fili con design in ear, adesso con una funzionalità in più. Infatti, il supporto alla ricarica rapida tramite MagSafe rende ancora più completo il wearable: sarà sufficiente a giustificare l'acquisto?

Basta appoggiare il case di ricarica sulla speciale piastra per avviare la ricarica del dispositivo, che sarà pronto in pochissimo tempo.

Appena annunciati, i nuovi auricolari true wireless top di gamma sono già sbarcati su Amazon, dov'è possibile prenotarli a 279€. Insieme a loro, sono appena arrivati in preordini anche i nuovissimi AirPods di terza generazione, disponibili a 199€.

Nuovi AirPods Pro: meglio questi o il modello vecchio?

Sostanzialmente, il nuovo wearable top di gamma del colosso di Cupertino ha il supporto al MagSafe come novità principale. Per sfruttarlo, se non lo possiedi già, dovrai anche munirti di un sistema di ricarica specifico (il cui prezzo oscilla intorno ai 30€, senza alimentatore).

Il resto della scheda tecnica è identico al vecchio modello di AirPods Pro, che adesso è facilmente reperibile in sconto a meno di 200€.

Di conseguenza, se il supporto alla ricarica MagSafe non è una priorità, l'ideale è risparmiare circa 80€ (che diventano 100€ se devi comprare l'adattatore) e prendere il modello “vecchio”, ancora potente e completo.