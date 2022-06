Nuove cuffie per PS5 in arrivo: prime immagini e informazioni

Potrebbe essere un periodo di grandi novità per Sony. Stando a delle informazioni pubblicate in esclusiva dal sito 91mobiles, pare che la compagnia giapponese si starebbe preparando a presentare tre nuove cuffie per il gaming pensate per PS5.

I tre modelli farebbero parte della serie Inzone H e identificati con le sigle H3, H7 e H9, ognuno con caratteristiche specifiche. Tutti e tre condivideranno comunque il supporto alla tecnologia per l’audio spaziale specifico per il gaming.

Nuove cuffie per PS5: le foto e le prime informazioni

Partendo dalla variante più economica, Sony Inzone H3 sarà una cuffia con filo con lo stelo del microfono nero che uscirà dal padiglione sinistro. La connettività sarà garantita da una porta USB di tipo C: inoltre, sulla scocca troveremo un pulsante per attivare la cancellazione del rumore o la modalità per il suono ambientale, un indicatore LED e una rotellina per la gestione del volume.

La Sony Inzone H7 sarà invece molto simile, proponendo uno stelo per il microfono di colore bianco. Inoltre, sarà senza filo e si collegherà a PS5 tramite il bluetooth. Sul corpo troveremo un pulsante di accensione e uno per la gestione dell’audio tra gioco e chat lungo il padiglione destro. A completare il quadro, un dongle USB e un cavo USB di tipo C per quando si desidera collegarla al PC o alla console.

Infine, le Sony Inzone H9 rappresenteranno la variante Premium della categoria, con le stesse caratteristiche del modello H7 a cui si aggiungerà la cancellazione del rumore e una luce LED.

Non è ancora chiaro quando la compagnia giapponese presenterà i nuovi headset per il gaming. Nel frattempo, le cuffie ufficiali Pulse 3D per PS5 le trovi in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.