Le nuove criptovalute del 2025: token con potenziale esplosivo da tenere d’occhio

Il settore delle criptovalute non è più quello di un tempo, una frase che hai sicuramente sentito tantissime volte. Ma cosa significa? Non si fa riferimento alla qualità delle crypto in circolazione ma piuttosto alla quantità dei token sul mercato. Sono davvero tantissime le nuove criptovalute che ogni giorno affollano i mercati e se stai cercando quelle più interessanti su cui investire, probabilmente è il caso che tu tenga d’occhio questa analisi dettagliata.

Scegliere nuove criptovalute nel 2025 può essere un’operazione in grado di intimidire, ma non deve necessariamente bloccare il processo di apprendimento in merito ai mercati finanziari con asset digitali. Questi sono sempre più importanti, tanto da attirare l’attenzione di governi che iniziano ad applicare normative in merito.

Sì, esistono dei rischi, chiaramente. D’altronde parliamo pur sempre di investimenti che, per loro natura, non sono esenti da una componente di rischio. Tuttavia, esiste il modo per minimizzarli e ti illustreremo anche il modo giusto per ridurre questa percentuale ai minimi termini.

Se vuoi subito una panoramica delle nuove criptovalute più interessanti, trovi nella tabella qui in basso un riassunto di rapida consultazione. Non dimenticare però di analizzare con attenzione i progetti che abbiamo selezionato, poiché questo è un approccio fondamentale per comprendere al meglio il potenziale di crescita di queste nuove crypto, accedendo al tempo stesso a prezzi favorevoli.

Nuova criptovaluta Tipologia Vantaggio principale Wall Street Pepe (WEPE) Token comunitario Analisi di mercato per i detentori Solaxy (SOLX) Token di utility Risoluzione dei problemi di Solana e prima Layer-2 per la blockchain MIND of Pepe (MIND) Token con agente AI Analisi di mercato e IA auto-gestita Best Wallet (BEST) Token di governance Accesso alle prevendite in maniera sicura ed esclusiva per i detentori Meme Index (MEMEX) Token P2E Indici per la diversificazione del rischio ed esposizione alle meme coin facilitata Come scegliere nuove criptovalute su cui investire Castslap (SLAP) Token P2E Indici per la diversificazione del rischio ed esposizione alle meme coin facilitata Come scegliere nuove criptovalute su cui investire

Come scegliere nuove criptovalute su cui investire

Prima di partire con l’analisi approfondita delle singole criptovalute, vogliamo fare una piccola digressione per dare cenni sul processo decisionale che ci ha portato a scegliere determinate nuove criptovalute al posto di altre. Devi infatti sapere che in media, emergono oltre dieci progetti al giorno. Una quantità davvero notevole che può rapidamente diventare di difficile gestione, soprattutto per un investitore alle prime armi che non sa ancora come districarsi nel settore.

Noi abbiamo preso come metro di giudizio degli standard precisi, che puoi tranquillamente usare autonomamente per scoprire anche altre nuove crypto in cui vorresti investire. Ecco quindi quali sono i fattori cruciali che abbiamo preso in considerazione per stilare la classifica delle migliori nuove criptovalute.

Cura e affidabilità del progetto

Un progetto volto a lanciare una nuova crypto dovrebbe essere curato in ogni minimo dettaglio. Partendo dalla presentazione globale del sito ufficiale, che deve avere un approccio informativo ma al tempo stesso accattivante, con immagini che rendano ben chiaro l’intento. Sempre dal sito ufficiale deve essere possibile vedere immediatamente il white paper, ovvero il “manuale”, se vogliamo, dell’intero progetto. In questo sono indicate tutte le informazioni che gli investitori devono assolutamente conoscere per comprendere al meglio ogni singolo aspetto della criptovaluta, sia che si tratti di una semplice meme coin senza soluzione di utilità, sia che si tratti di un nuovo token altamente tecnologico.

Tra le informazioni importanti visualizzabili nel whitepaper abbiamo:

Tokenomics, ovvero la suddivisione della fornitura totale dei token (per esempio liquidità, staking, marketing e così via)

Roadmap, il piano a breve e lungo termine dei progetti, che include tutti i passaggi necessari dall’ideazione della criptovaluta fino al suo arrivo sugli exchange e oltre.

Team di sviluppo

Altro importante aspetto è legato al team di sviluppo, ovvero le menti dietro l’intero progetto. Naturalmente esistono progetti che hanno avuto un grande successo nonostante provenissero da emeriti sconosciuti, tuttavia per i trader, la presenza di volti noti dell’industria o individui che hanno già lavorato ad altri token può essere il proverbiale ago che fa pendere la bilancia nella decisione di investire in nuove criptovalute. Verifica quindi la presenza di team esperti quando decidi di acquistare nuove crypto.

Utilità e scalabilità delle criptovalute

Le nuove criptovalute spaziano in tutti i settori degli asset digitali. Quindi è talvolta possibile trovare stablecoin, altcoin ma anche meme coin. A prescindere dal settore, però, è bene considerare l’effettiva utilità della nuova criptovaluta di cui si considera l’acquisto. D’altronde, è proprio questo elemento che permette di godere di apprezzamenti quando la criptovaluta giunge infine su DEX e CEX, ottenendo quotazioni potenzialmente favorevoli. Se vuoi ottenere possibilità di ritorni, le nuove crypto in grado di rivelarsi appetibili agli investitori istituzionali sono senz’altro una buona scelta. Solitamente queste nuove criptovalute vanno a risolvere problemi tecnologici (legati per esempio al corretto funzionamento delle blockchain) o introducono migliorie non trascurabili.

Aspetto virale e community

Questi due elementi vanno di pari passo e sono estremamente importanti soprattutto per le meme coin, il cui clamore mediatico è alimentato dalla viralità e dal passaparola sui social. Così facendo, le nuove criptovalute possono creare una solida community fatta di appassionati e investitori, permettendo ai token di raggiungere un pubblico sempre più ampio e, al tempo stesso, aumentare di prezzo.

Nuove criptovalute da monitorare: l’analisi dei token

Con tutte le informazioni cruciali già memorizzate, ora puoi dare un’occhiata alle nuove criptovalute che abbiamo selezionato. Si tratta di token che, nella maggior parte dei casi, sono in prevendita. Per questo motivo possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi rispetto alle quotazioni di mercato.

Wall Street Pepe (WEPE) – nuova crypto di successo ad alto potenziale di crescita

Dopo aver scalato le vette delle migliori prevendite, la nuova criptovaluta WEPE del progetto Wall Street Pepe può vantare un supporto incredibile da parte della community di investitori. Ha raccolto finora più di 58 milioni di dollari e prima della fine della raccolta fondi può moltiplicare ulteriormente questo record. WEPE si basa su un sistema innovativo, pensato per trasformare il segmento e dare più potere ai piccoli investitori.

Solitamente questi sono messi in ombra dalle whale, nome che viene utilizzato per fare riferimento agli investitori di grosso calibro che hanno ingenti capitali da investire. Con quella mole di denaro, possono facilmente manipolare il mercato, giocando anche su informazioni provenienti dagli insider del settore finanziario. Wall Street Pepe pesca a piene mani dall’immaginario del broker di Wall Street, presentando la rana Pepe the Frog in questa veste per la prima volta. Tuttavia, il suo obiettivo non è quello di arricchire chi ha già tanto ma vuole offrire la possibilità di combattere ad armi pari anche agli altri investitori.

WEPE è virale sui social

Ma come fare a livellare il campo di gioco? Qui entra in azione la WEPE Army, un vero e proprio esercito di piccoli investitori che, unendosi, è in grado di sfruttare analisi mirate e alpha calls per scovare le criptovalute più interessanti sul mercato. Con più di 57.000 follower sui canali social, come la pagina X e Telegram, WEPE è una nuova criptovaluta virale e quindi un interessante punto di partenza per iniziare a investire nel settore.

Non una semplice meme coin, ma una rivoluzione che coinvolge tutti gli investitori che vogliono finalmente far sentire la propria voce e avere pari opportunità di guadagno che non sono più loro precluse a causa delle balene. Tra le nuove criptovalute risulta una delle più promettenti.

Caratteristiche WEPE Dati Fornitura 200 miliardi Liquidità 15% della fornitura totale APY staking 20% Fondi raccolti $58 milioni

Solaxy (SOLX) – Layer-2 su Solana

Il progetto Solaxy è qui per portare sul mercato il token SOLX, una delle nuove criptovalute pensate per risolvere i problemi che stanno rallentando Solana. Se usi spesso questa blockchain, avrai notato come la sua popolarità abbia creato qualche grattacapo. Più transazioni equivalgono a più attività on-chain e il risultato non è sempre positivo: una rete sempre più congestionata. È proprio qui che entra in gioco Solaxy, con un’idea semplice ma geniale per risolvere il tutto.

Il progetto punta a creare la prima Layer-2 per Solana, pensata per velocizzare la rete e liberarla dall’onere del carico di validazione. E come ci riesce? Grazie alla tecnologia rollup, che permette di gestire le transazioni in modo più snello: vengono elaborate fuori dalla blockchain principale e poi reinserite in blocco, riducendo il carico sulla rete. In pratica, tutto fila liscio come l’olio e Solana può gestire molte più transazioni senza rallentare o perdere efficienza.

La soluzione ideale per le meme coin

Questo rende Solaxy una soluzione ideale non solo per il mercato delle meme coin, ma anche per tanti altri asset digitali. Il token SOLX è il cuore del progetto: acquistarlo durante la prevendita ti dà non solo accesso a prezzi interessanti, ma anche la possibilità di sostenere una tecnologia che potrebbe rivoluzionare Solana.

Grazie a Solaxy, la blockchain di Solana può diventare ancora più competitiva, attirando sia investitori privati sia istituzionali. Con questa innovazione, il token SOLX ha tutte le carte in regola per essere tra le criptovalute protagoniste del 2025.

Caratteristiche SOLX Dati Fornitura 138 miliardi Liquidità 10% della fornitura totale APY staking 276% Fondi raccolti $14 milioni

MIND of Pepe (MIND) – nuova criptovaluta con agente IA auto-evolutivo

Avrai sicuramente sentito parlare di intelligenze artificiali, d’altronde è innegabile che queste stiano avendo sempre maggiore rilevanza nel discorso pubblico, con tante innovazioni tecnologiche a esse legate. Devi sapere che le IA ora hanno investito in pieno anche il campo delle nuove criptovalute, tra cui spiccano token come MIND of Pepe, un progetto che combina un agente IA con il settore delle meme coin, dando vita alla nuova crypto MIND.

Se ti sembra un mix curioso, sappi che ha già conquistato il mercato: ha raccolto finora più di 3,5 milioni di dollari nonostante il lancio recente. Un risultato che dimostra quanto la community apprezzi l’idea di unire tecnologia avanzata e meme iconici.

Il protagonista, come avrai intuito, è Pepe the Frog, il volto simbolo di tantissime criptovalute, tra cui anche la prima della nostra lista, WEPE. Qui però la vera star è l’intelligenza artificiale. Il progetto si basa su un agente IA super evoluto, integrato con la blockchain, che porta un valore concreto al token. In pratica, MIND of Pepe non si limita a essere una meme coin: il suo agente analizza piattaforme come X e Telegram per scovare opportunità di mercato che potrebbero fare la differenza per i possessori del token.

Agente IA che si evolve da solo

E non finisce qui, l’agente IA è progettato per migliorarsi costantemente. Non si limita a monitorare il mercato, ma è in grado di intervenire attivamente, influenzando le dinamiche di trading e offrendo ai suoi investitori l’accesso anticipato a token esclusivi.

Il progetto sta guadagnando sempre più attenzione sui social e in qualità di nuova criptovaluta, MIND of Pepe è senza dubbio un investimento da prendere in considerazione nell’ambito delle nuove tecnologie. Se questa combinazione di innovazione e meme ti intriga, il consiglio è semplice: non aspettare troppo. Man mano che la presale avanza, infatti, il prezzo del token continuerà a salire. Acquistarlo in anticipo al costo più basso ti permetterà di ottenere dei vantaggi al potenziale apprezzamento su exchange.

Caratteristiche MIND Dati Fornitura 12 miliardi Liquidità 10% della fornitura totale APY staking 628% Fondi raccolti $3,4 milioni

Best Wallet Token (BEST) – governance e wallet crypto

Tra le nuove criptovalute da tenere d’occhio abbiamo anche il recente token nativo del popolarissimo servizio Best Wallet, forse uno tra i più famosi per gli acquirenti di criptovalute. Si tratta di BEST, acquistabile in prevendita a un prezzo ridotto.

Qualora non avessi sentito parlare di Best Wallet, devi sapere che si tratta di un servizio wallet non-custodial disponibile per smartphone sotto forma di app per Android e iOS. Molto apprezzato per la praticità che offre nel gestire nuove criptovalute (ma anche quelle classiche già consolidate) in modo sicuro. Con l’introduzione del token BEST, gli utenti non solo sostengono il progetto, ma si garantiscono anche una serie di benefit esclusivi.

Tutti i vantaggi di BEST

Oltre al già citato prezzo conveniente della prevendita, si può godere di vantaggi come sconti sulle commissioni di trading, conversioni cross-chain più economiche e un accesso prioritario a presale riservate. Inoltre, grazie a collaborazioni strategiche con piattaforme di iGaming, il possesso di BEST potrebbe diventare ancora più vantaggioso nel corso del 2025.

In aggiunta, BEST ha anche un grande potenziale speculativo. Una volta che verrà quotato sugli exchange, chi ha acquistato il token in anticipo potrebbe ottenere un bel ritorno economico grazie all’aumento dei prezzi post-listing.

Un’altra caratteristica che rende Best Wallet una piattaforma così apprezzata è la sezione dedicata alle nuove criptovalute, dove puoi trovare e partecipare facilmente a tante prevendite in totale sicurezza. Questo aspetto è particolarmente utile per evitare truffe e affidarsi a un sistema che verifica l’affidabilità dei progetti.

Caratteristiche BEST Dati Fornitura 10 miliardi Liquidità 10% della fornitura totale APY staking 224% Fondi raccolti $8 milioni

Meme Index (MEMEX) – panieri ed esposizione alle meme coin

Meme Index porta una ventata di novità nel mondo delle criptovalute, offrendo un modo intelligente e organizzato per navigare l’instabile mercato delle meme coin. L’idea è semplice: creare dei panieri che ti permettono di diversificare il rischio, rendendo questo segmento più accessibile e trasparente. Se non hai mai investito in meme coin o in nuove criptovalute, MEMEX è praticamente tutto ciò di cui hai bisogno.

Al centro di tutto c’è questo token nativo, il protagonista assoluto del progetto. Acquistandolo ottieni accesso ai quattro panieri principali, ma diventi anche parte attiva del progetto. MEMEX ti dà infatti il diritto di voto per partecipare alle decisioni sulla composizione dei panieri. Questo rende Meme Index più di un semplice investimento: entri a far parte di una community con un ruolo concreto nelle scelte strategiche.

Un 2025 esplosivo per MEMEX

Guardando al 2025, le prospettive sono promettenti. Con le meme coin che continuano a guadagnare popolarità e l’approccio unico di Meme Index, aumentano le possibilità di attirare anche gli investitori istituzionali in cerca di un modo semplificato e strategico per entrare in questo mercato. I quattro panieri disponibili sono: Meme Titan Index, Meme Moonshot Index, Meme Midcap Index e Meme Frenzy Index. Ogni paniere è pensato per target diversi, con una combinazione di token che variano per capitalizzazione, prezzi e potenziale di crescita.

Puoi scegliere il paniere con criptovalute più adatto al tuo profilo di rischio. Se preferisci giocare sul sicuro, il Titan Index è composto dai big del settore e offre una stabilità maggiore. Se invece sei in cerca di grandi emozioni (e guadagni potenzialmente elevati), il Frenzy Index è perfetto, anche se più rischioso. In poche parole, Meme Index non solo ti semplifica la vita, ma ti dà la libertà di personalizzare il tuo approccio al mercato delle meme coin.

Caratteristiche MEMEX Dati Fornitura 15 miliardi Liquidità 10% della fornitura totale APY staking 826% Fondi raccolti $2,8 milioni

Catslap (SLAP) – nuova crypto play-to-earn altamente virale

Catslap è quella che molti definirebbero una meme coin in tutto e per tutto. Utilizza infatti come testimonial del progetto uno dei meme più apprezzati del Web: il gatto che prende a schiaffi qualunque cosa gli capiti a tiro. Potremmo quindi stabilire che tra le criptovalute analizzate, questa rientri a pieno titolo tra le meme coin a tema “felino”. Il suo debutto è stato esplosivo, con una crescita record che, continuando, potrebbe offrire rendimenti fino a 100x per gli investitori.

Allo stato attuale il costo di SLAP, il token nativo del progetto, è di 0,00167657$. Inoltre, offre anche un APY fisso, con rendimenti di staking annui del 30%. Una decisione che attira non solo gli investitori che vogliono ritorni sul breve periodo, ma anche tutti quelli che puntano a una resa annuale.

Slapdrop per tutti i partecipanti

Tramite il sito ufficiale è possibile partecipare all’attività chiamata “Slapdrop”, ovvero una vera e propria “gamification” del progetto. Un Play-to-Earn (in questo caso diremmo click-to-earn) condito da schiaffi, dove i partecipanti ottengono premi in base alla loro partecipazione. Collegando il proprio wallet e avendo token SLAP, si può sfruttare il widget. Più si clicca (ovvero più schiaffi si danno al personaggio meme) e maggiori chance ci sono di entrare nella classifica mondiale. I top 10 “schiaffeggiatori” otterranno 10.000 dollari ma vale la pena anche la sola partecipazione, che dà accesso a un airdrop di SLAP.

Per restare sempre aggiornati su tutte le iniziative di Catslap è possibile seguire i canali social, come la pagina X e il canale Telegram, dove si radunano tutti gli investitori e gli appassionati del gatto in questione. Una delle nuove criptovalute decisamente fuori dagli schemi e più scherzosa rispetto alle altre prese in analisi, ma non meno interessante.

Caratteristiche SLAP Dati Fornitura 9 miliardi Liquidità 50% della fornitura totale APY staking 20% Fondi raccolti $604.000

Conviene investire nelle nuove criptovalute?

Se non hai mai investito in criptovalute prima d’ora e ti stai chiedendo se ne valga davvero la pena, è bene leggere con attenzione queste nostre riflessioni in merito. Ti aiuteranno a stabilire se il mondo crypto sia adatto o meno alle tue esigenze.

Iniziamo con il dire che, trattandosi di un mercato ad alta volatilità, è senz’altro un mondo complesso da navigare, dal quale il fattore “rischio” non può essere eliminato del tutto. Le criptovalute, facendo parte della finanza decentralizzata, non rispondono alle classiche logiche di mercato che ci si aspetterebbe nei settori più tradizionali. Quindi, questo si traduce in oscillazioni che possono essere più e meno significative.

Tolleranza al rischio

Se hai un’elevata tolleranza al rischio, le nuove criptovalute possono essere un ambito degno della tua attenzione. Tra i progetti delle nuove crypto potrebbe infatti nascondersi il prossimo grande competitor del mercato che ristabilirà le regole del gioco e porterà ad apprezzamenti significativi per tutti i primi investitori.

Se invece hai una bassa tolleranza al rischio, non devi necessariamente allontanarti dal settore ma è bene prendere in considerazione token consolidati e fare trading di Bitcoin, Ethereum o anche criptovalute scherzose ormai conosciute, come DOGE e SHIB. Sappi però che, i guadagni su queste ultime potrebbero essere risicati, poiché il loro prezzo è già molto alto in partenza.

In sintesi, conviene investire in nuove criptovalute quando si identificano progetti promettenti nel loro stadio iniziale, come quelli che ti abbiamo presentato. Il vantaggio in questo caso è rappresentato dal costo di investimento tutto sommato basso e dall’alto potenziale di resa al lancio sugli exchange.

Come investire in criptovalute nuove

Investire nei nuovi progetti è tutto sommato un’operazione semplice, soprattutto dopo aver compreso l’importanza degli strumenti fondamentali. Per esempio, quando si parla di nuove criptovalute come quelle in prevendita, bisogna disporre di un wallet e, anche se non necessariamente, di criptovalute che possano fungere da strumento di scambio.

Molti dei progetti presi in considerazione nella nostra analisi permettono di acquistare le crypto tramite asset digitali come ETH, USDT e BNB, quindi è importante disporre di questi ultimi sul proprio wallet. Utilizzando Best Wallet o Metamask, per esempio, potrai acquistarne direttamente dal loro exchange decentralizzato, semplificando ulteriormente i passaggi. Non sarai costretto a scegliere un exchange esterno e poi trasferire le criptovalute acquistate sul wallet ma potrai fare tutto all’interno della stessa applicazione.

Come già detto, però, sappi che non è sempre necessario usare criptovalute per acquistarne di nuove, ti basterà in molti casi disporre di una carta di credito, con la quale potrai fare direttamente i tuoi acquisti ai prezzi migliori.

Quali sono i rischi legati all’investimento in nuove crypto?

Abbiamo parlato di rischi, quindi è bene che tu sappia quali siano e come evitarli (al massimo delle proprie possibilità) quando investi in criptovalute o asset di questa categoria. Il rischio principale è quello che il progetto nel quale si investe non decolli mai, quindi non si ottengono i ritorni che ci si aspetta. Un rischio, questo, che non può essere evitato in alcun modo. Nessuno sa come si evolverà un progetto o quale sarà la risposta di mercato, a prescindere dalle analisi complesse che si possono eseguire.

Tuttavia, esistono dei rischi che puoi facilmente evitare, come quelli legati alle truffe, rug-pull e i cosiddetti “pump and dump”. Come si fa a riconoscere una nuova criptovaluta da evitare? Molto semplice: se non ha smart contract verificati da aziende come Coinsult e SolidProof, dovresti già considerarlo un campanello d’allarme. In aggiunta, leggi sempre attentamente il whitepaper del progetto e valuta la liquidità, per assicurarti che una percentuale dei token totali sia effettivamente allocata per questo preciso scopo.

Conclusioni: le nuove criptovalute possono essere redditizie

Nel corso del nostro articolo abbiamo visto tante informazioni che spaziano dal come scegliere nuove criptovalute su cui investire, quali sono i rischi legati all’acquisto di crypto e, ancor più importante, quali sono i progetti che riteniamo più interessanti per il 2025. Tra questi ve ne sono di potenzialmente esplosivi, sia per le loro applicazioni di utilità e scalabilità, sia per la loro carica altamente virale e tecnologie all’avanguardia. Se consideriamo poi anche i prezzi particolarmente bassi, si tratta di criptovalute da non lasciarsi sfuggire.

Non dimenticare però che per ottenere il massimo successo nel segmento delle criptovalute, devi verificare con attenzione tutte le informazioni in merito ai progetti. Seguendo anche i canali social dei team di sviluppo, in modo da avere sempre il polso della situazione e capire in che direzione va il mercato.

Domande e risposte frequenti per le nuove criptovalute

Rispondiamo in questa sezione alle domande che potresti ancora avere sulle nuove crypto.

Dove e come trovare nuove criptovalute su cui investire?

Il modo migliore per trovare nuove criptovalute su cui investire è tramite notizie e analisi di mercato eseguite da esperti del settore. Ciò non deve però oscurare la tua capacità di giudizio. Seguendo tutte le indicazioni che ti abbiamo fornito nel corso dell’articolo potrai sì scoprire i nuovi token su cui puntare, ma anche capire perché lo stai facendo. Inoltre, ricorda che con l’applicazione di Best Wallet e la sua sezione Upcoming Tokens puoi scoprire più facilmente le prevendite del momento, investendo in maniera totalmente sicura e affidabile.

Quale nuova criptovaluta è la più promettente?

Tra le più promettenti ve ne sono di svariate, tuttavia dati i risultati della prevendita di token come Wall Street Pepe (WEPE), è lecito aspettarsi un potenziale di crescita più elevato. Con oltre 58 milioni di dollari raccolti in prevendita, potrebbe essere uno dei token di punta del 2025, in grado di offrire rendimenti sul breve e lungo periodo.

Come verificare se una nuova criptovaluta è legittima?

Per questa operazione ti basterà andare sul sito ufficiale della criptovaluta, sia essa in presale o meno, e verificare la presenza di audit eseguiti da aziende di terze parti. Quelle affidabili sono Coinsult e SolidProof, quindi se trovi queste verifiche liberamente visionabili, puoi avere la certezza che gli smart contract sono stati verificati e che non stai incappando in una criptovaluta truffaldina.

Dove comprare criptovalute nuove e appena immesse sul mercato?

Puoi utilizzare gli exchange più popolari, come Binance, Kraken, Coinbase o anche Best Wallet. Sono tutte opzioni valide per investire in nuove criptovalute in totale sicurezza.

