Nuova VPN per il Black Friday: con questa SUPER OFFERTA si spendono 1,45€ al mese

Il Black Friday è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN. Accontentarsi di una VPN gratuita espone ad una serie di limitazioni, sia in termini di sicurezza che di velocità di connessione. Grazie alle promozioni del mese del Black Friday, invece, è il momento giusto per attivare una nuova VPN ad un prezzo davvero contenuto.

Con la nuova offerta di Atlas VPN, infatti, bastano 1,45 euro al mese per poter utilizzare una VPN completissima e sicura che consente l’utilizzo in contemporanea con un numero illimitato di dispositivi, garantendo anche un supporto multi-piattaforma completo grazie alle applicazioni disponibili su tutti i sistemi operativi più diffusi.

L’offerta del Black Friday di Atlas VPN è davvero ottima. Basta scegliere il Piano VPN 2 Anni per ottenere 6 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 30 mesi di abbonamento, oltre ad uno sconto dell’85% sul costo della VPN che comporterà una spesa equivalente a 1,45 euro al mese per un esborso di circa 43 euro.

L’offerta di Atlas VPN si accompagna ad una Garanzia di Rimborso a 30 giorni, che consente all’utente di cambiare idea, e può essere attivata online tramite il sito di Atlas VPN, linkato qui di seguito, in pochissimi click.

L’offerta del Black Friday di Atlas VPN è sbalorditiva: appena 1,45 euro al mese

Atlas VPN propone un servizio VPN davvero completo e sicuro con la possibilità di utilizzare un numero illimitato di dispositivi in contemporanea. Da notare, inoltre, che l’assenza di limitazioni di banda consente di ottenere una velocità di navigazione ottimale.

La sicurezza è garantita dalla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard. C’è anche un servizio integrato di Ad–Block ed un sistema che blocca malware e tentativi di phishing. Atlas VPN, inoltre, mette a disposizione una rete di oltre 750 server per consentire una connessione veloce e sicura in ogni condizione.

Con l’offerta del Black Friday, quindi, Atlas VPN costa solo 1,45 euro al mese. Basta scegliere il Piano 2 Anni per ottenere 6 mesi aggiuntivi gratis. Il costo complessivo per 30 mesi di abbonamento è di circa 43 euro. L’attivazione può avvenire direttamente online, dal sito di Atlas VPN.

