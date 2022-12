Nuova VPN per chiudere il 2022: con l'OFFERTA GIUSTA bastano 1,45 euro al mese

Chi è alla ricerca di una nuova VPN in questi ultimi giorni del 2022 ha la possibilità di sfruttare l’offerta di Atlas VPN. Si tratta di una delle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato che viene proposta ad un prezzo scontato dell’85%.

La promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, riguarda il piano biennale che aggiunge 6 mesi aggiuntivi gratis per un totale di 30 mesi di sottoscrizione. In questo modo, Atlas VPN costerà appena 43 euro che equivalgono ad una spesa di soli 1,45 euro al mese.

L’offerta è disponibile direttamente online, tramite il sito di Atlas VPN linkato qui d seguito:

Atlas VPN: con l’offerta di fine 2022 costa solo 1,45 euro al mese

La promozione di fine 2022 rende Atlas VPN la scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN in grado di garantire una connessione realmente privata, senza limiti di traffico e di velocità e ad alta sicurezza.

L’utilizzo di Atlas VPN è protetto dalla crittografia AES-256 con il servizio che integra un sistema per il blocco automatico di malware e altri pericoli connessi all’accesso ad Internet. La velocità di connessione è sempre elevata e senza limiti di banda ed il servizio può contare su di una rete di oltre 750 server dislocati in tutto il mondo.

La privacy è un altro punto di riferimento per Atlas VPN che applica una politica no log per la gestione della connessione. I dati dell’utente non vengono raccolti e sono, quindi, davvero privati, consentendo l’accesso ad Internet senza tracking di alcun tipo.

Con l’offerta in corso sul piano biennale, quindi, Atlas VPN è disponibile al prezzo scontato dell’85%. Bastano poco più di 43 euro per attivare il servizio che, quindi, comporterà una spesa di appena 1,45 euro al mese. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.