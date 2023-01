Nuova VPN: con i SALDI INVERNALI bastano 1,99€ al mese (-82%)

È già tempo di saldi invernali per il settore delle VPN: con la nuova offerta di PrivadoVPN, infatti, è possibile attivare una nuova VPN completa, sicura e veloce ad un prezzo davvero vantaggioso. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato prevede uno sconto dell’82% per chi sceglie il piano biennale di PrivadoVPN che include anche 3 mesi gratis aggiuntivi. Grazie a questa promozione, quindi, è possibile attivare PrivadoVPN con una spesa di 1,99 euro al mese. Per richiedere la promozione prima che termini è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

PrivadoVPN: con la promozione dei saldi invernali è scontata a 1,99 euro al mese

Tra le tante promozioni disponibili per chi è alla ricerca di una nuova VPN è necessario soffermarsi sulla proposta di PrivadoVPN. Il servizio, uno dei più completi sul mercato, propone l’accesso ad una rete privata e sicura con la possibilità di utilizzo senza limiti di traffico e di banda.

La garanzia di una totale sicurezza è legata alla crittografia del traffico web e ad una politica “no log” che elimina qualsiasi tracciamento per l’utente. Da notare, inoltre, che PrivadoVPN è multi-piattaforma e multi-dispositivo. È possibile utilizzare la VPN su qualsiasi sistema operativo ed accedere alla rete con 10 dispositivi in contemporanea.

L’offerta dei saldi invernali fa la differenza: PrivadoVPN, con il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, è in sconto a 1,99 euro al mese con un risparmio dell’82% rispetto all’attivazione dell’abbonamento mensile. La promozione è una delle più vantaggiose del momento per il settore delle VPN e consente l’accesso ad una rete privata ad alta velocità senza limitazioni.

Per attivare la promozione di PrivadoVPN è possibile seguire il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.