Nuova serie Honor 90: caratteristiche top a prezzi contenuti

La serie Honor 90, composta dai modelli Honor 90 e Honor 90 Pro, ha fatto il suo debutto in Cina, portando con sé una serie di miglioramenti rispetto ai suoi predecessori. Il punto di forza di questi nuovi dispositivi è la fotocamera principale da 200 MP con sensore ISOCELL HP3, una caratteristica che promette di rivoluzionare la fotografia mobile.

Entrambi i telefoni sono dotati di una batteria da 5.000 mAh, la più grande mai vista nella serie Honor. Questa capacità permette di garantire un’autonomia di lunga durata, ideale per gli utenti più esigenti. Il lancio è avvenuto in Cina, ma la compagnia ha confermato che i dispositivi arriveranno anche a livello internazionale con Google Mobile Services (GMS) “presto”.

Il modello Pro è alimentato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e dispone di un display AMOLED da 6,78″ a 10 bit con una risoluzione di 2700 x 1224 pixel. Il pannello offre un refresh rate di 120 Hz, supporto HDR e una luminosità superiore a 1.000 nit.

Fotocamera da 200 MP e Ricarica Rapida da 90W

La fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1.4″ e apertura f/1.9 rappresenta un significativo passo avanti rispetto al modello precedente. I pixel sono di dimensioni pari a 0.56μm e raggiungono i 2.24μm con la tecnologia di pixel-binning 16-to-1. La fotocamera ultra-grandangolare ha una risoluzione di 12 MP e un campo visivo di 112 gradi, mentre la fotocamera per i ritratti ha una risoluzione di 32 MP con zoom ottico 2.5x e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 90W e Honor afferma che bastano 15 minuti per caricare il telefono fino al 56%. Il telefono è dotato di altoparlanti stereo e GPU Turbo X per gli appassionati di gaming. Altre specifiche includono MagicUI 7.1 basato su Android 13, NFC e dimming PWM UHF a 3840 Hz per un’esperienza visiva più confortevole.

Disponibilità e Prezzi

L’Honor 90 Pro è disponibile per il preordine in Cina in quattro colori – Argento, Nero, Verde e Blu Piuma di Ghiaccio. Il prezzo per la versione 12/256 GB è di CNY3,299 ($465/€435), la versione 16/256 GB costa CNY3,599 ($510/€475), mentre la versione 16/512 GB è disponibile a CNY3,899 ($550/€515). Gli smartphone saranno arriveranno sul mercato il 7 giugno.