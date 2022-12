Nuova PS5 con lettore disco estraibile: presto la vedremo in azione?

Emergono nuove interessanti informazioni sulla nuova PS5 che dovrebbe uscire a settembre 2023. Secondo quanto riportato dal giornalista e insider Tom Henderson su Twitter, pare che Sony abbia già fatto partire i test sul dev-kit di questo modello e potrebbe essere pronta a svelarla ufficialmente nei prossimi mesi.

Small update on the PlayStation 5 that has a detachable disc drive – I've heard from two people now that the test kit is in people's hands and it "works flawlessly". We should hear more about it officially soon.https://t.co/2rzlDrjYAb

