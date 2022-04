Una nuova esclusiva PS5 in lavorazione da Hideo Kojima?

La collaborazione tra Hideo Kojima e Sony potrebbe continuare con una nuova esclusiva per PS5, dopo il successo di critica e pubblica riscontrato da Death Stranding.

A suggerirlo, in un certo senso, è lo stesso autore di Metal Gear Solid, che ha twittato un’immagine proveniente dal suo studio: i sempre attenti fan hanno subito notato la presenza di un dev-kit PlayStation 5, lo strumento utilizzato dagli sviluppatori per la creazione di nuovi giochi per la console. Solo un caso?

Hideo Kojima di nuovo a lavoro su PS5?

Ovviamente è un indizio che può lasciare il tempo che trova. Hideo Kojima, con la sua Kojima Productions, ha già lavorato su PS5 con la Director’s Cut proprio di Death Stranding. Il fatto che lo studio abbia un development kit della console è perfettamente normale, ma è anche noto che al game designer giapponese piaccia lasciare indizi più o meno velati in quello che pubblica sui social.

Se qualcosa bolle in pentola, le indiscrezioni in merito sono davvero tante. C’è chi parla di Death Stranding 2, chi di un reboot di Silent Hill e chi addirittura sogna un ritorno a Metal Gear Solid. Non è da escludere nemmeno qualcosa di completamente nuovo, è chiaro, ma in quel caso forse bisogna guardare altrove.

Tra le tante voci di corridoio che riguardano Kojima ce n’è una molto insistente che vuole lo sviluppatore aver trovato un accordo di massima con Microsoft per lo sviluppo di un titolo basato sul cloud da lanciare in esclusiva per piattaforme Xbox.

Insomma, come al solito si dice tutto e il contrario di tutto, ma non è neanche detto che una cosa escluda l’altra. Da team indipendente, Kojima Productions può essere teoricamente al lavoro sia ad una esclusiva Xbox, sia ad un titolo per PS5. Se qualcosa verrà finalmente svelato quest’anno lo scopriremo tra qualche mese.