Numero sconosciuto? Controlla subito se è una truffa telefonica

Telemarketing selvaggio, teleselling e frodi sono minacce all’ordine del giorno che passano dal nostro smartphone. Se ti sta chiamando un numero sconosciuto potresti avere un problema. Nondimeno, oggi puoi controllare in tempo reale se quella numerazione è sospetta e collegata a una truffa telefonica grazie a uno strumento online facile da utilizzare e immediato.

Si tratta di “Numerazioni Call Center“, una pagina messa a disposizione da AGCOM per accedere alle numerazioni messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi call center. La pagina si presenta con un ecosistema molto semplice.

Sulla sinistra hai la casella dove inserire il numero di telefono, sulla destra è indicato l’ultimo aggiornamento del database e sotto la tabella che si riempirà delle informazioni collegate al numero inserito.

Come puoi scoprire se il numero sconosciuto che sta cercando di contattarti è una truffa telefonica? “Se la numerazione inserita non è stata dichiarata al ROC, la ricerca non produrrà alcun risultato“, spiega AGCOM proprio sulla pagina di questo web tool messo a disposizione per tutti i consumatori gratuitamente. Quindi, se a quel numero non corrispondono informazioni allora potrebbe trattarsi di una frode.

Infatti, “inserendo una numerazione nazionale nel campo sottostante“, spiega AGCOM, “sarà possibile risalire all’anagrafica della/le società esercente/i l’attività di call center sulla base delle informazioni dichiarate dalle stesse società al Registro degli operatori di comunicazione e postali (ROC)“.

Scopri se il numero sconosciuto che ti chiama è una truffa telefonica

Questo strumento messo a disposizione da AGCOM permette a chiunque di capire se dietro il numero sconosciuto che sta chiamando potrebbe nascondersi una pericolosa truffa telefonica. Sicuramente una funzionalità utile di questi tempi, visto che siamo sempre più bombardati da minacce ogni giorno che arrivano direttamente al nostro smartphone.

Insieme a questa novità potrebbe essere sicuramente utile abbinare la consultazione dell’elenco aggiornato dei numeri collegati a truffe telefoniche. Si tratta di numeri telefonici segnalati come potenziali o reali scam ai quali è meglio non rispondere. Un altro servizio interessante per mettersi in sicurezza e proteggersi da eventuali raggiri.

Tornando alla pagina “Numerazioni Call Center” di AGCOM, questo database è molto utile anche per verificare le effettive informazioni relative alla società call center che sta chiamando. In questo modo si ha una maggiore consapevolezza se si vuole rispondere oppure no.