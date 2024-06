Nubia Z60 Ultra 5 in offerta grazie al coupon: potente e super carismatico

Il Nubia Z60 Ultra 5G è un dispositivo che combina design accattivante, potenti specifiche hardware e una serie di funzionalità avanzate. Non se ne vedono molti in giro: Nubia, in Italia, è ancora un brand di nicchia, che tuttavia si sta rapidamente creando una reputazione per la qualità dei suoi smartphone premium, come il Z60.

Oggi è in offerta su Amazon ad 860€, grazie al coupon da 55€ che puoi riscattare semplicemente spuntando la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Nubia Z60 Ultra si distingue per il suo design elegante e moderno, caratterizzato da un display edge-to-edge da 6,8 pollici AMOLED senza notch o cutout grazie alla fotocamera sotto il display. La risoluzione e la luminosità sono eccellenti, con il display che raggiunge una luminosità massima di 1500 nits, rendendolo facilmente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il corpo del dispositivo è robusto, con una parte posteriore in vetro opaco che riflette la luce in modo elegante.

Sotto il cofano, il Nubia Z60 Ultra è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna UFS 4.0. Questo hardware lo rende estremamente performante, adatto sia per il gaming intenso che per il multitasking pesante.

Il comparto fotografico del Z60 Ultra include una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50MP, 50MP e 64MP, e una fotocamera frontale sotto il display da 12MP. La qualità delle immagini è eccellente, con buone performance sia in condizioni di luce intensa che in situazioni di scarsa illuminazione. La fotocamera principale è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, per scatti nitidi e video stabili in tutte le condizioni.

Uno dei punti di forza del Nubia Z60 Ultra è la sua batteria da 6000mAh, che offre un’autonomia notevole, arrivando facilmente a due giorni di utilizzo moderato. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 80W, permettendo di ricaricare completamente la batteria in circa 45 minuti. Niente ricarica wireless, peccato.

Passateci il termine, ma, in altre parole: il Nubia Z60 è una bomba sotto tutti i fronti, a partire dal suo design iper-carismatico. Se cerchi qualcosa di diverso e vuoi un top di gamma progettato per vincere ogni sfida, non devi assolutamente farti scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando!