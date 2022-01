Nubia Z40 monterà una fotocamera mai vista prima

Mentre si susseguono i numerosi leak e rumor circa la probabile scheda tecnica di Nubia RedMagic 7 e la data di lancio del device, in queste ore scopriamo le specifiche e la data di lancio di Nubia Z40, uno smartphone Android di fascia alta da tenere sicuramente sott'occhio. Infatti, in base alle informazioni condivise da Nubia sul proprio profilo Weibo ufficiale, scopriamo che la compagnia fa riferimento al device come “il più potente smartphone serie Z della storia“.

Ecco le specifiche e la data di lancio di Nubia Z40

Lo smartphone, la cui data di lancio è stata indicata per il mese di febbraio, dispone di una caratteristica tecnica che lo contraddistingue dal resto dei device di fascia alta: una fotocamera proprietaria con ottica da 35 mm. Secondo le informazioni rilasciate dalla compagnia, questo sensore è ideale per scattare foto di incredibili qualità durante gli eventi, per gli amanti della street photography e anche per le foto ritratto.

Ad essa si aggiunge il SoC preferito dagli smartphone Android di fascia alta: lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Sebbene la compagnia non abbia rilasciato ulteriori informazioni sulla scheda tecnica, è facile presumere che il processore sarà affiancato da RAM di tipo LPDDR5, spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, una batteria da 4500/5000 mAh con supporto alla ricarica da 65 W o superiore, Android 12 e molto altro.