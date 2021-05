Nubia Z30 Pro si potrà caricare completamente in soli 15 minuti; in queste ore sono emerse anche le specifiche chiave del dispositivo presso l'ente per la certificazione cinese TENAA.

Nubia Z30 Pro: cosa sappiamo?

Il 20 maggio, Nubia toglierà i veli dell'ammiraglia Z30 Pro in Cina. In vista del lancio, l'azienda ha confermato le sue caratteristiche principali. Oggi, il marchio cinese ha rivelato che il terminale supporterà la ricarica rapida da 120 W. Allo stesso tempo, il telefono è apparso anche nel database della piattaforma di certificazione TENAA mostrando al mondo le caratteristiche tecniche di cui disporrà.

Il nuovo poster conferma che il device arriverà con il supporto per la tecnologia Neo Charge da 120W. Ha inoltre rivelato che il telefono potrà caricarsi completamente in soli 15 minuti. La compagnioa deve ancora confermare le dimensioni della batteria del prodotto.

All'inizio di questo mese, un nuovo telefono Nubia con numero di modello NX667J è stato approvato dall'autorità 3C. Lo stesso dispositivo è ora apparso nel database della piattaforma di certificazione TENAA con alcune delle sue specifiche chiave.

L'elenco afferma che il terminale sarà dotato di una batteria a doppia cella da 1.985 mAh (capacità nominale). Il dispositivo ha un display da 6,67 pollici e funziona con il sistema operativo Android 11. In termini di dimensioni, misura 161,83 x 73,1 x 8,92 mm. È probabile che l'elenco TENAA venga aggiornato presto con tutte le sue specifiche principali.

Altri rapporti hanno rivelato che sarà dotato di un pannello OLED con un foro di perforazione allineato centralmente. Lo schermo dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo telefono di punta sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 888, dalla RAM LPDDR5 e dallo storage UFS 3.1.

Per la fotografia, il Nubia Z30 Pro sarà dotato di tre fotocamere da 64 megapixel insieme a una lente periscopica sul retro. I campioni ufficiali della fotocamera del telefono hanno rivelato che offrirà un'esperienza fotografica impressionante in condizioni di scarsa illuminazione. Supporterà anche le foto con zoom 50X.

