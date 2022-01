RedMagic 7 di Nubia scalda i motori: ecco il design in un teaser

A seguito delle ultime indiscrezioni circa il probabile hardware presente su RedMagic 7, in queste ore Nubia ha pubblicato una serie di teaser ufficiali in cui svela alcuni dettagli molto importanti sullo smartphone RedMagic 7. In un post pubblicato postato sull'account ufficiale di Nubia su Weibo, infatti, la compagnia svela che il nuovo device da gaming di fascia alta verrà ufficialmente presentato durante il mese di febbraio.

Nubia pubblica un teaser su RedMagic 7

Secondo le immagini teaser ufficiali, RedMagic 7 di Nubia monterà un display con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, due grilletti fisici per valorizzare il gaming e offrire ulteriori sistemi di controllo oltre ai tasti virtuali sul display, ventola di raffreddamento RGB e molto altro. Leak precedenti indicano che con tutta probabilità il device monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 18 GB di RAM, sistema operativo Android 12, supporto alla ricarica rapida a 65 W e un pannello OLED a risoluzione Full HD+ da 6.8 pollici.

Per quanto riguarda la fotocamera, inoltre, sembra che RedMagic 7 ruoterà attorno un sensore posteriore triplo con fotocamera principale da 64 MP, ma non non ci sono ulteriori dettagli circa la composizione degli altri elementi. È probabile che l'azienda svelerà ulteriori informazioni sul device tramite nuovi teaser ufficiali.