Il nuovo Nubia Red Magic 6S è appena stato avvistato in rete presso l'ente per la certificazione 3C; si scopre che disporrà della ricarica rapida da 120W.

Red Magic 6S: cosa sappiamo?

All'inizio di quest'anno, Nubia ha presentato la serie Red Magic 6, che comprende gli smartphone Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro. I telefoni sono dotati di un chipset di punta e di hardware orientato al gaming mobile, come la frequenza di aggiornamento di 165Hz e il supporto alla fast charge cablata da 120W. Ora, un nuovo telefono della famiglia è appena approdato sull'ente 3C cinese.

Il telefono Nubia è arrivato presso il portale per la certificazione 3C con il numero di modello NX669J-S. Si ritiene che abbia il moniker Red Magic 6S. Ha un pazzesco supporto per la ricarica rapida da 120 W. Sfortunatamente, il sito non rivela altri dettagli sulla sua batteria.

Il Red Magic 6S dovrebbe arrivare con alcuni aggiornamenti rispetto al predecessore. Lo smartphone potrebbe essere dotato di un display ad alta frequenza di aggiornamento di 165Hz. Ipotizziamo che abbia un chipset di punta abbinato ad un sistema di raffreddamento. Si vocifera che possa disporre dell'ultimo SoC Snapdragon 888+ di Qualcomm.

I telefoni Nubia Red Magic 6 e 6 Pro sono alimentati dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm coadiuvato da RAM LPDDR5 e memorie interne da UFS 3.1.

I telefoni vantano una frequenza di campionamento touch fino a 500 Hz e sono dotati di funzionalità come RAM Boost e Frame Optimization 2.0.

La serie ha un display AMOLED da 6,8 pollici con una profondità di colore di 10 bit e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Il display funge anche da scanner di impronte digitali in-display.

I telefoni vantano un sistema di tripla lente posteriore con un sensore principale da 64 MP, un'unità ultra-wide da 8 MP e, infine, un macro da 2 MP. Il Red Magic 6 ha una batteria da 5.050 mAh, mentre il modello Pro ha una cella energetica da 4.500 mAh.

