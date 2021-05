Nubia ha finalmente lanciato ufficialmente in Cina il Red Magic 6R: il dispositivo è dotato di due pulsanti sul retro ed è alimentato dal chipset Snapdragon 888.

Red Magic 6R: prezzo e specifiche

Il nuovo smartphone da gioco di Nubia, il Red Magic 6R, non lascerà indifferenti tutti coloro che che amano giocare in mobilità. Il terminale, dotato di un ampio display FHD + AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD +, dispone infatti di caratteristiche non poco interessanti: pannello con rapporto di aspetto 20: 9, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco di 770 nit. Ma non è finita, dato che lo schermo gode anche della frequenza di aggiornamento adattiva, che consente agli utenti di scegliere la frequenza di riferimento tra 30Hz / 60Hz / 90Hz / 120Hz / e 144Hz.

Sotto il cofano, il gaming phone è alimentato dal SoC Snapdragon 888 di Qualcomm, associato ad opzioni di RAM da 6 GB / 8 GB / 12 GB e memoria UFS 3.1 da 128 GB / 256 GB. Per quanto riguarda il software, il Red Magic 6R esegue Android 11 con la skin proprietaria Redmagic OS 4.0.

Dotato di un doppio pulsante sulla retro, per assicurare un'esperienza di gioco ottimizzata, il Red Magic 6R vanta un modulo fotografico posteriore quadruplo. Nei dettagli, l'obiettivo principale è da 64 MP (sensore Sony IMX682) e associato ad sensore ultra grandangolare da 8 MP, una cam macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP; per i selfie e le videochiamate, ci pensa una fotocamera da 16 MP con apertura f / 1.8 posta sul pannello anteriore. Il dispositivo, dotato di un sensore di impronte digitali sul display e altoparlanti stereo, vanta una batteria da 4200 mAh con supporto da 55 W per la ricarica veloce.

Il terzo componente della gamma di smartphone Red Magic 6 arriverà, sul mercato globale a giugno, al prezzo approssimativo di 380 euro.

