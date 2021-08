Nubia spoilera l'arrivo del Red Magic 6S Pro; il terminale presenterà una inedita tecnologia di gestione del calore a livello aerospaziale.

Nubia Red Magic 6S Pro: tecnologia spaziale a bordo

All'inizio di oggi (30 agosto 2021), il colosso cinese Nubia ha condiviso un nuovo teaser relativo al suo prossimo smartphone da gioco denominato Red Magic 6S Pro. Nel nuovo teaser, l'azienda mostra l'avanzato sistema di dissipazione del calore del dispositivo che aiuterà a tenere sotto controllo le temperature che raggiungerà il device.

Il produttore cinese di smartphone ha condiviso il teaser sul suo account Weibo ufficiale, noto sito web di microblogging cinese. Nel post sui social media, il marchio ha condiviso due poster di immagini che hanno evidenziato due componenti chiave del suo sistema di gestione termica.

La prima era la tecnologia nera di dissipazione del calore a livello aerospaziale, che è fondamentalmente un alluminio di grado aeronautico unico che viene utilizzato su una superficie fino a 18.000 millimetri quadrati all'interno del telefono che aiuta a ridurre la temperatura interna della CPU di 16 gradi Celsius e a ridurre la temperatura del telaio dello smartphone.

Il secondo componente principale del sistema di gestione termica invece, include la ventola di raffreddamento turbo incorporata. Questa gira con una velocità fino a 20.000 giri/min. Poiché il device sarà alimentato da un motore brushless, l'azienda assicura che i livelli massimi di rumore di questa ventola saranno di soli 28 decibel. In precedenza, Nubia aveva anche rivelato che il suo ultimo smartphone sarebbe stato dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888+ insieme ad un pannello avente la frequenza di aggiornamento di 165Hz. In particolare, il dispositivo sarà svelato ufficialmente il 6 settembre 2021, quindi restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti.

