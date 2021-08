NTMobile, virtuale che offre la medesima copertura di Vodafone, ha deciso di spostare la scadenza della sua Promo Summer 21 fino alla fine di Agosto.

NTMobile Summer 21: i dettagli

La promozione in questione mette a disposizione 40GB di internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia fissi che mobili presenti in Italia, SMS sempre senza limiti. Tutto questo a soli 5,99 euro ogni mese.

Il traffico dati disponibile all'interno dei paesi europei è pari a 4 Giga, questo quantitativo è regolato dalle normative sul roaming imposte dall'Unione Europea.

Al raggiungimento dei 40GB prima del rinnovo, tale promozione verrà bloccata. Inoltre, nel caso in cui non sarà possibile fare una ricarica entro un mese NTMobile avvierà la procedura per chiudere la SIM.

Costi ed altro

L'offerta che è stata appena prorogata comprende un contributo iniziale di 9,99 euro una tantum. La promozione è attivabile sia dai nuovi clienti che dai già clienti dell'operatore virtuale in questione. Inoltre, questo piano è disponibile nel sito ufficiale dell'MVNO su rete Vodafone con spedizione gratuita. In alternativa, è possibile richiedere l'attivazione presso un rivenditore autorizzato con dei costi differenti rispetto alla vendita a distanza. Infine, tale pacchetto sarà attivabile fino al 30 Agosto 2021.

