NTMobile Spring è una tariffa che va a competere direttamente come fascia di prezzo con la Very 4,99 e la Creami WOW Weekend 30GB che abbiamo visto qualche ora fa. Vediamo però le principali differenze.

NTMobile Spring: i dettagli

L’offerta telefonica di NTMobile offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti sempre verso tutti i gestori mobili italiani e 30 Giga di traffico dati in 4G a soli 4,99 euro al mese. La velocità in download è pari a 60 Mbps, mentre, quella in upload è di 30 Mbps. Come potete vedere entrambi sono nettamente inferiori alle prestazioni offerte dalla promo di Poste Mobile con la stessa spesa mensile.

NTMobile Spring prevede anche 4 Giga di internet al mese da utilizzare in roaming per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

L’MVNO in questione utilizza la stessa copertura in LTE di Vodafone e come la maggior parte dei suoi competitor virtuali non ha vincoli di permanenza contrattuale. La tariffa Spring può essere attivata sia passando da un qualsiasi altro operatore sia richiedendo un nuovo numero.

Costi ed altro

La promo di NTMobile prevede un entry fee pari a 9,99 euro oltre ai 4,99€ relativi al costo mensile. Spring è attivabile online fino al 30 Aprile 2021 con spedizione gratuita della SIM a casa.

Vodafone

Tariffe