Creami WOW Weekend 30GB di Poste Mobile ritorna attivabile in esclusiva online entro il 28 Marzo 2021. Vediamo le peculiarità di questa promo bomba!

Creami WOW Weekend 30GB: i dettagli

L’offerta last minute di Poste Mobile offre 30 Giga di traffico dati in 4G+, minuti illimitati verso tutte le utenze sia fisse che mobili italiane, SMS senza limiti al prezzo di soli 4,99 euro ogni mese. Con il canone mensile è incluso anche un bundle di 2,73GB utilizzabili nell’Unione Europea.

Questo MVNO offre anche la Segreteria Telefonica, il “Ti Cerco” ed il “Richiama Ora” oltre alla navigazione in hotspot gratuita ed inclusa nel prezzo. Il prezzo di questa tariffa telefonica è bloccato e non prevede rimodulazioni nel tempo, inoltre il traffico dati è disponibile alla velocità di 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload su rete WINDTRE. Il rinnovo della promo viene addebitato sul credito residuo e prevede il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Inoltre, come tutte le offerte di Poste Mobile anche questa non prevede vincoli contrattuale. In pratica, sarete liberi di cambiare operatore se insoddisfatti!

Costi ed altro

La promozione in questione prevede un contributo di attivazione pari a 20 euro una tantum. Nel costo iniziale è inclusa una ricarica di 10€ utilizzabile per rinnovare l’offerta per due mesi.

PosteMobile

Tariffe