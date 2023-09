NOW TV, serie, film, show e sport: TUTTO Sky in streaming da 7€

Scegli NOW TV! A partire da soli 6,99 euro puoi avere serie TV, film, show e sport. Un bundle pazzesco per ottenere tutto Sky in streaming a un prezzo pazzesco. Approfittane subito a questo link. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile! Cosa stai aspettando? Trasforma il tuo intrattenimento in un’esperienza unica. Ogni giorno avrai solo l’imbarazzo della scelta su cosa vedere dal tuo televisore smart.

Questo è il meglio che puoi avere! A un prezzo incredibilmente basso hai tutte le serie TV più amate e acclamate di sempre: The Last Of Us, Gomorra e Succession. Inoltre, puoi accedere a tutti gli episodi degli show preferiti dagli utenti come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e, dal 14 settembre, la nuova edizione di X Factor. Pensa al grande cinema come Black Adam e, dal 26 dicembre, Super Mario Bros – Il Film. E poi c’è lo sport con Formula 1, MotoGP, Serie A e molto altro ancora.

NOW TV: tutto ciò che ami in streaming a 6,99€

Scegli NOW TV PASS CINEMA & ENTERTAINMENT a partire da soli 6,99 euro al mese. Inclusi nel ricco bundle hai: tutti gli show in esclusiva, le serie TV internazionali anche in contemporanea con gli Stati Uniti, i film Blockbuster, Cult e molto altro ancora. Tutto questo a un prezzo fantastico. Non dimenticare nemmeno le ultime notizie da tutto il mondo con un canale dedicato 24 ore su 24.

Scegli NOW TV SPORT a partire da soli 9,99 euro al mese. Inclusi nel ricco bundle hai: le emozioni delle 3 grandi Coppe Europee UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e tutta la Serie C, il brivido della Formula 1 e della MotoGP, il tennis, il rugby e tantissimi altri sport in diretta e poi anche on demand per rivederli se te li sei persi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.