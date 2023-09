NOW TV: arriva in Italia l'OFFERTA con pubblicità

NOW TV è la soluzione intelligente e super economica per vedere tutti i contenuti di Sky in streaming sui tuoi dispositivi e smart TV a un prezzo bassissimo. La piattaforma ha annunciato che presto sarà disponibile una nuova offerta con pubblicità ancora più conveniente. Inoltre, entreranno in vigore per i nuovi clienti offerte annuali a partire da 6,99 euro al mese. Cosa stai aspettando? Abbonati subito al miglior streaming su piazza!

Il piano con pubblicità, prevista sui contenuti on demand, e con visione da un solo dispositivo sarà disponibile dal prossimo 28 settembre 2023. Un’opportunità incredibile che rende ancora più accessibili i contenuti di questa importante piattaforma dotata di un palinsesto eccezionale che va dallo sport e arriva a serie TV, film, prime visioni, show, documentari e news. Lorenzo Foglia, Senior Director di NOW, ha commentato così la notizia:

Questa nuova offerta ci permette di rendere i nostri contenuti ancora più accessibili e di rispondere meglio alle diverse esigenze dei nostri abbonati. Grazie all’inserimento della pubblicità sui contenuti on demand offriremo la qualità e la varietà di NOW a un prezzo più vantaggioso. E con Premium, i nostri abbonati potranno vivere una esperienza ancora migliore con la visione su due dispositivi in contemporanea e un audio davvero potente. Tutto questo avviene nel periodo più importante dell’anno con la ripartenza della stagione sportiva e il ritorno dei nostri show più attesi.

NOW TV: tutte le nuove offerte, disponibili e in arrivo

Abbonati subito a NOW TV! Puoi scegliere tra nuove differenti offerte super vantaggiose per goderti tutti i contenuti che ami in streaming su smart TV o sui tuoi dispositivi, anche in viaggio e a una qualità pazzesca. Vediamo subito tutte le proposte da poco disponibili e quelle che saranno disponibili a breve. Soluzione con abbonamento annuale e permanenza minima 12 mesi:

PASS ENTERTAINMENT + CINEMA a 11,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: Serie TV e Show, Film, 2 visioni in contemporanea, On demand senza pubblicità e Audio Dolby Digital 5.1 (dal 28 settembre);

a 11,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: Serie TV e Show, Film, 2 visioni in contemporanea, On demand senza pubblicità e Audio Dolby Digital 5.1 (dal 28 settembre); PASS ENTERTAINMENT + CINEMA a 9,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: Serie TV e Show, Film;

a 9,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: Serie TV e Show, Film; PASS ENTERTAINMENT a 6,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: Serie TV e Show;

a 6,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: Serie TV e Show; PASS SPORT a 9,99 euro al mese per 12 mesi, con 2 mesi gratis: 3 grandi coppe Europee UEFA, Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, Serie BKT, Serie C NOW, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro.

Soluzione con abbonamento mensile senza vincoli:

PASS ENTERTAINMENT + CINEMA a 14,99 euro al mese: Serie TV e Show, Film, 2 visioni in contemporanea, On demand senza pubblicità e Audio Dolby Digital 5.1 (dal 28 settembre);

a 14,99 euro al mese: Serie TV e Show, Film, 2 visioni in contemporanea, On demand senza pubblicità e Audio Dolby Digital 5.1 (dal 28 settembre); PASS ENTERTAINMENT + CINEMA a 11,99 euro al mese: Serie TV e Show, Film;

a 11,99 euro al mese: Serie TV e Show, Film; PASS ENTERTAINMENT a 8,99 euro al mese: Serie TV e Show;

a 8,99 euro al mese: Serie TV e Show; PASS SPORT a 14,99 euro al mese: 3 grandi coppe Europee UEFA, Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, Serie BKT, Serie C NOW, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.