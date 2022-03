NOW Smart Stick: Sky a PREZZO STRACCIATO con 2 mesi di sport gratis

La NOW Smart Stick si trova in offerta su Amazon a 18,99€, con uno sconto del 33% e 2 mesi gratis di sport. Il risparmio è di 11 euro rispetto al prezzo solito, un'offerta davvero interessante.

A questo prezzo la Smart Stick di NOW è molto interessante, porta tutto lo sport e l'intrattimento di Sky sulla TV senza bisogno di decoder o grosse parabole sul tetto di casa. Con l'offerta di oggi ti porti a casa anche 2 mesi gratis del pacchetto sport, che include tantissimi contenuti esclusivi tra Calcio, Motori e altri sport.

Per installare la Stick basta collagarla alla porta HDMI della TV e il gioco è fatto, siamo pronti ad accedere ad un mondo di contenuti. Oltre allo sport, NOW offre la possibilità di abbonarsi anche al pacchetto intrattenimento, con una vasta scelta di film, serie TV e programmi orgininali. Tra i contenuti in esclusiva troviamo serie incredibili come Il Trono di Spade e Gomorra e programmi di successo come MasterChef e Pechino Express.

Oltre ai contenuti di Sky, con questo dispositivo puoi facilmente accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molte altre ancora, per un'esperienza di visione a 360°.

Oggi la NOW Smart Stick è in offerta su Amazon a 18,99€, con 2 mesi di pacchetto sport in regalo. La spedizone è gratuita e la consegna è garantita entro 1-2 giorni dall'invio dell'ordine.