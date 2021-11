Now Smart Stick: con 14 euro hai 3 mesi di abbonamento GRATIS

Se sei alla ricerca di un nuovo abbonamento che ti possa far godere queste giornate di pioggia alla meglio, su Amazon trovi in promozione Now Smart Stick a soli 14,99€. Cos'è? Un prodottino veramente eccezionale che ti consente di accedere a ben tre mesi di abbonamento gratuito al servizio streaming di Sky.

Per scoprire come funziona continua a leggere, ma prima devi sapere che le spedizioni sono finanche gratuite e veloci in tutta Italia quindi non c'è da aspettare.

Non sei abbonato Prime? Nessuna paura, ti svelo un trucchetto!

Now Smart Stick TV: come funziona

Arriva a casa tua in una coloratissima confezione dove non solo trovi la Stick TV e il telecomando ma anche un coupon che ti fa riscattare tre mesi di abbonamento gratuiti. Prime di vedere quale tipologie di contenuti puoi riscattare, ti faccio sapere che questo prodotto è unico nel suo genere e ti torna utile se hai un vecchio televisore e vuoi renderlo smart.

Come mai? Semplicemente perché attaccandolo all'entra HDMI del tuo dispositivo ti permette di godere non solo del catalogo on demand di Sky ma anche di svariate applicazioni come Prime Video, Youtube, Netflix e Disney+. Insomma, una bomba. Con il suo telecomando gestisci tutto con un click e rivoluzioni la tua esperienza.

In merito ai mesi di abbonamento gratuiti, questa versione dell'offerta ti permette di scegliere tra Cinema o Entertainment. Come puoi capire uno ti permette di accedere ai canali e ai contenuti relativi al grande schermo mentre l'altro ti offre la possibilità di accedere a Reality, serie TV e così via.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua Now Smart Stick su Amazon a soli 14,99€. La ordini e la ricevi in uno o due giorni con Prime. Se non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro e non pagherai neanche un euro in più.