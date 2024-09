Sky e NOW hanno deciso di stupire i propri abbonati con tantissime novità in arrivo lungo tutto il mese di ottobre 2024. Sei pronto a goderti tantissimi film e serie TV? Si tratta di un mese davvero acceso visto che continuerà a uscire una buona parte di The Penguin ogni settimana con un episodio nuovo. Se ancora non ti sei abbonato, scopri l’offerta di NOW PASS CINEMA!

Con NOW PASS CINEMA + ENTERTAINMENT hai tutti i film e le serie TV di Sky in esclusiva streaming su tutti i tuoi dispositivi mobili, incluse anche le smart TV. Quindi puoi goderti i tuoi contenuti preferiti sia a casa che in viaggio. Vediamo ora tutte le novità che arriveranno da domani e per tutto il mese di ottobre 2024.

NOW e Sky: film e serie TV in arrivo a ottobre 2024

Iniziamo con tutti i film che usciranno su NOW e Sky a ottobre 2024:

2 Ottobre

Home Education – Le Regole Del Male

Il Gusto Delle Cose

Romeo E’ Giulietta

May December

Another End

Volare

16 Ottobre

The Independent – Complotto Per La Casa Bianca

Troppo Azzurro

I Tre Moschettieri – Milady

French Girl

Race For Glory – Audi Vs. Lancia

Passiamo ora a tutte le serie TV in arrivo a ottobre 2024 su NOW e Sky:

1 Ottobre

The Good Fight (Doppio Episodio dal Lunedì al Venerdì ore 16.25)

Fire Country (Doppio Episodio ogni mercoledì ore 21.15)

3 Ottobre

Seal Team (Doppio Episodio ogni giovedì ore 21.15)

Law & Order: I Due Volti Della Giustizia (Stagione 23 ogni Domenica ore 21.15)

Hanno Ucciso L’uomo Ragno – La Leggendaria Storia Degli 883 (Doppio Episodio ogni venerdì ore 21.15)

The Penguin: quali episodi usciranno a ottobre 2024

Vediamo ora quali episodi di The Penguin usciranno durante il mese di ottobre 2024 su NOW e Sky:

Episodio 3 – Lunedì 7 ottobre 2024

– Lunedì 7 ottobre 2024 Episodio 4 – Lunedì 14 ottobre 2024

Episodio 5 – Lunedì 21 ottobre 2024

– Lunedì 21 ottobre 2024 Episodio 6 – Lunedì 28 ottobre 2024