Novità Xiaomi su eBay: acquista il nuovo Redmi Note 11, prezzo WOW

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 fin dal suo debutto si è dimostrato un vero successo. Prezzo super competitivo per un device che ha praticamente tutto quello che cerchi in un prodotto sicuro, affidabile, veloce e prestante. Tra l'altro, oggi su eBay lo trovi a un prezzo lancio super economico. Risparmia subito e non perdere tempo. Approfitta di questa offerta prima che termini e mettilo nel carrello a soli 179 euro, invece di 229,90 euro.

Spedizione gratis per questa novità Xiaomi che acquisti su eBay. Vivi l'esperienza AMOLED a 90Hz di refresh rate grazie al suo display da 6,3″. Vivi alla massima potenza con il processore Qualcomm Snapdragon 680. Non preoccuparti della batteria grazie alla ricarica rapida da 33W. Insomma, vivi in tutta tranquillità la tua tecnologia con questo smartphone Android incredibile.

Xiaomi Redmi Note 11 a un prezzo lancio su eBay

Fiondati su eBay e acquista la novità Xiaomi a un prezzo davvero competitivo. Metti nel carrello il nuovissimo Redmi Note 11 4Gb+64Gb a soli 179 euro, invece di 249,90 euro. Non farti sfuggire questa occasione e rendi questo giorno davvero speciale.

Il suo design splendido lo rende elegante e perfetto per qualsiasi occasione. L'estetica industriale, realizzata dal telaio piatto e dallo stile minimalista, trasforma questo smartphone Android in un device alla moda. E nella sua colorazione Graphite Gray potrai abbinarlo al tuo outfit in qualsiasi momento. Super leggero, pesa solo 179 grammi, e sottilissimo, solo 8,09 millimetri di spessore, potrai portarlo sempre con te in tasca o nella borsa senza mai accorgertene.

Immergerti nel DotDisplay AMOLED Full HD+ da 6,43″ e goditi un'esperienza insuperabile con Xiaomi Redmi Note 11. Non temere la luce del sole perché la nuova tecnologia Sunlight Display renderà lo schermo sempre leggibile. Inoltre, con la modalità di lettura 3.0 allevierai l'affaticamento degli occhi.

Prova la potenza e le prestazioni che solo il suo processore sanno regalarti. Scopri che il tuo nuovo smartphone è pronto a ogni sfida grazie al Chipset Qualcomm Snapdragon 680 da 6nm. Inoltre, con una batteria da 5000 mAh non temerai nemmeno le sessioni più dure. E se dovesse aver bisogno di un po' di carica, con la ricarica rapida da 33W in pochi minuti ritornerà al 100%.

Non perdere altro tempo. Approfitta dell'opportunità che eBay ti sta regalando. Acquista il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 179 euro, invece di 249,90 euro.