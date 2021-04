Il nuovo smartwatch Haylou LS05S, prodotto parte dell’ecosistema di dispositivi Xiaomi, silenziosamente è comparso su Amazon Italia a un prezzo più che accessibile. Lo porti a casa a 35€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: Haylou LS05S disponibile su Amazon

Uno smartwatch che non è stato lanciato ufficialmente anche in Italia, ma che è decisamente interessante e soprattutto economico: per questo motivo, vale la pena valutarlo con attenzione, soprattutto adesso che è possibile acquistarlo su Amazon.

Bello e perfettamente abbinabile a qualsiasi outfit. Lascialo al polso tutto il giorno e sfruttalo in ogni momento della giornata: puoi fare affidamento su di lui per leggere dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone, ma anche per controllare la tua salute. Infatti, non manca il sensore per il battito cardiaco e ci sono diverse feature dedicate proprio al tuo benessere.

Ovviamente, ampio spazio anche alla personalizzazione, grazie alle tantissime watch face fra le quali scegliere. Insomma, Xiaomi Haylous LS05S è uno smartwatch molto bello, ben costruito e ricco di funzionalità: ora da Amazon puoi averlo a 35€ circa con spedizioni assolutamente gratuite, seppur non rapide.

