Novità Xiaomi: il metro laser SMART è assurdo ed è su Amazon

Sbarca su Amazon il preciso e potente metro laser smart di Xiaomi. Una novità molto interessante: utile e di design, è l’oggetto perfetto per il fai da te, ma anche per l’utilizzo professionale. Misurazioni in un pochissimi istanti, fino a 40 metri, batteria integrata ricaricabile e un ampio display per leggere i dati.

Grazie al suo cuore intelligente, e alla presenza della connettività Bluetooth, puoi rapidamente scaricare tutti i dati relativi alle misurazioni direttamente all’interno dell’apposita applicazione per il tuo smartphone. Questo utilissimo concentrato di tecnologia è disponibile a prezzo pazzesco, considerando la qualità del prodotto. Completa l’ordine al volo e accaparratelo a 49,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il metro laser smart di Xiaomi è un portento

Un prodotto pronto a semplificare il temuto momento in cui è necessario prendere delle misure che siano assolutamente precise. Con una capacità di misurazione che si spinge a 40 metri e la possibilità di completare le operazioni semplicemente premendo un pulsante, le soddisfazioni sono garantite. I dati rilevati può leggerli direttamente sull’ampio display ad altissima visibilità.

Come anticipato, se lo desideri puoi scaricare tutti i dati all’interno dell’applicazione per il tuo smartphone. In questo modo, saranno ben custoditi e sempre disponibili. Ancora, il funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile ti permetterà di evitare la scocciatura di dover continuamente acquistare nuove batteria. La sua, a lunga durata, puoi rifocillarla attraverso l’ingresso USB C.

Non perdere l’interessante occasione del momento e porta a casa il nuovo metro laser smart di Xiaomi a prezzo super abbordabile da Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 49,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

