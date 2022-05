Novità tablet Amazon in preordine: Fire 7 è il 30% più veloce (da 79€)

Il nuovissimo tablet Fire 7, in edizione 2022, è stato appena lanciato ufficialmente ed è già disponibile in preordine a un prezzo di partenza super democratico. Un prodotto compatto, super portatile, perfetto per l’intrattenimento in mobilità, magari durante le vacanze.

Migliorato rispetto alle precedenti edizioni, è il 30% più veloce, grazie alla presenza del doppio della RAM. Sfruttane il potenziale per guardare film, ascoltare musica, navigare su Internet, giocare, divertirti sui social, effettuare videochiamate e non solo.

Un dispositivo dotato di autonomia energetica impressionante, che ti garantisce 10 ore di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Il prodotto che cercavi, al prezzo che non immaginavi, te lo offre Amazon a partire da 79,99€: accaparratelo adesso in preordine e godi di spedizioni rapide e gratis, con prime spedizioni dal 29 giugno.

Amazon Fire 7 ufficiale: la novità è già in preordine

Un dispositivo che riesce a offrire il massimo grazie all’attenta ottimizzazione del sistema operativo, FireOS. Si tratta di una personalizzazione di Android pensata per permettere agli utenti di sfruttare al massimo l’hardware di questi tablet. A trarne beneficio è anche l’autonomia energetica, che adesso arriva fino a 10 ore, ovvero il 40% i più rispetto alla generazione precedente.

Dotato di fotocamera anteriore e posteriore, è perfetto da usare per videochiamate o videoconferenze tramite le più popolari piattaforme come Zoom, ad esempio.

Disponibile in due tagli di memoria (16GB oppure 32GB), è possibile inserire una microSD per aumentare lo spazio di archiviazione fino 1GB. Si può decidere se acquistare la versione con o senza pubblicità. Naturalmente, la prima permette di risparmiare ancora di più.

Grazie al WiFi dual band, puoi collegare a Internet il tuo tablet Fire 7 2022 per scaricare applicazioni dallo store ufficiale (non è il Play Store, ma il super completo AppStore di Amazon), guardare film, ascoltare musica oppure renderli disponibili offline, così da poterli gustare ovunque, anche in assenza di connessione a Internet.

Preordina adesso il tuo Fire 7, completo tablet a prezzo più che democratico, a partire da 79,99€. Le spedizioni inizieranno dal 29 giugno e sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.