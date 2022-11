Novità in MEGA sconto: Xiaomi Mi TV Stick 4K a 39€ (-43% su Amazon)

Crolla di prezzo su Amazon la celeberrima Xiaomi Mi TV Stick 4K, una delle ultime novità del colosso cinese. Grazie a lei, potrai portare il potenziale di Android TV su qualsiasi schermo o televisione, basta che siano dotati di ingresso HDMI. A disposizione avrai intrattenimento on demand, decine e decine di applicazioni, giochi, navigazione su Internet e la praticità di avere sempre l’assistente vocale di Google a portata di voce.

Compatta nelle dimensioni e corredata di telecomando avanzato, puoi prenderla a 39€ circa appena invece di quasi il doppio. Non perdere l’occasione del Black Friday e completa l’ordine al volo per accaparrartela, se non è già finita. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua super limitata.

Xiaomi Mi TV Stick 4K a prezzo spettacolare

Un sistema facilissimo da configurare, che ti offre innumerevoli funzionalità grazie proprio alla presenza a bordo di Android TV. Collega la chiavetta al tuo monitor o alla televisione, configura tutto molto rapidamente – con l’aiuto del telecomando – e godi del suo potenziale.

Non solo tutto lo streaming che desideri (da Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, ecc.) ma anche tanti applicazioni e giochi, navigazione su Internet e sui social. Insomma, il tuo vecchio pannello – all’improvviso – diventare un media center così avanzato da avvicinarsi a un PC.

Approfitta dello sconto Amazon del momento e completa l’ordine al volo per approfittarne. La nuovissima Xiaomi Mi TV Stick 4K la prendi a 39€ circa appena grazie allo sconto del 43% e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.