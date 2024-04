Novità in casa Dyson: asciugacapelli Dyson Supersonic Nural a rate!

In ambito cura dei capelli non c’è nulla di meglio e di più professionale di Dyson, già da anni e anni ormai. Ma ad attirare la nostra attenzione è il nuovo articolo, top di gamma, disponibile da pochissimo sullo shop ufficiale del marchio. Stiamo parlando del fantastico Dyson Supersonic Nural che rende la cura dei capelli ancora più facile ed efficiente, con un salto di qualità ulteriore degno del brand! Se lo acquisti ora sullo shop ufficiale, non solo lo paghi al prezzo più basso possibile ma hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero direttamente con PayPal. Niente documenti, niente richieste per cui attendere: pochi secondi e dividerai la somma di 499€ in 3 comodissime rate direttamente sul tuo conto!

Capelli perfetti con la new entry Dyson!

Il Dyson Supersonic Nural è una new entry entusiasmante nel mondo dei phon per capelli, in grado di offrirti un’esperienza di asciugatura incredibile, sia su capelli lisci sia su capelli ricci! In primo luogo, è stato progettato con una serie di caratteristiche all’avanguardia che lo distinguono dagli altri sul mercato, anche dal classico Supersonic. Una delle caratteristiche più distintive del Dyson Supersonic Nural è il suo design ergonomico e leggero, che lo rende estremamente comodo da usare per lunghi periodi senza affaticare le braccia. La sua forma bilanciata e il manico slanciato consentono una presa salda e confortevole, facilitando l’uso durante la fase di styling dei capelli.

Inoltre, il Dyson Supersonic Nural è dotato di tecnologia avanzata che lo rende incredibilmente potente e veloce nell’asciugare i capelli, senza danneggiare il tuo capello e nemmeno la tua cute. La sua potente ventola e il motore digitale V9 assicurano un flusso d’aria costante e potente, riducendo notevolmente il tempo necessario per asciugare e acconciare i capelli.

Una delle caratteristiche più innovative del Dyson Supersonic Nural è il suo sistema di controllo del calore intelligente, che monitora costantemente la temperatura dell’aria emessa e regola automaticamente il calore per evitare danni ai capelli causati dal surriscaldamento. Questo garantisce che i capelli rimangano sani e protetti durante l’asciugatura, riducendo al minimo il rischio di danni da calore. Acquistalo subito e pagare il minimo finché è una new entry!