Novità Amazon: Xiaomi TV Stick 4K, nuovo modello al minimo storico

Una grossa bella novità su Amazon. La nuova e potente Xiaomi TV Stick 4K è disponibile all’acquisto e non solo: la prendi al minimo storico. Un modo per rendere subito smart il tuo televisore, con tutto il potenziale di Android TV, investendo una cifra bassissima.

Se non è già finito, puoi portare a casa questo gioiellino a 52€ circa appena: completa l’ordine adesso per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite, offerte dai servizi Prime.

Xiaomi TV Stick 4K finalmente su Amazon

Un gioiellino, un concentrato di tecnologia con una scheda tecnica impressionante e tutto il potenziale che desideri per il tuo televisore, persino per il più vecchio.

Goditi in 4K tutti i tuoi contenuti preferiti direttamente dalle più importanti piattaforme di streaming come Netflix, DAZN, Disney+ e non solo. Lo store di applicazioni ufficiale ti mette a disposizione una marea di possibilità: oltre a quelle di intrattenimento, trovi moltissime app di giochi, software e anche browser Web per navigare su Internet.

Il telecomando avanzato in dotazione ti permette di gestire tutto molto rapidamente e non solo: premendo un pulsante puoi interagire direttamente con l’assistente vocale di Google. Chiedigli informazioni oppure gestisci la casa smart, tutto semplicemente utilizzando la voce.

Molto più potente e fluida del primo modello, la nuova Xiaomi TV Stick 4K è assolutamente un concentrato di tecnologia da provare. Approfitta del prezzo più basso su Amazon: completa l’ordine al volo per averla a 52€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi prime. Sii rapido perché finirà al volo.