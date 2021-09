I nuovissimi auricolari true wireless Honor, con cancellazione attiva del rumore (ANC), li prendi in gran sconto da Amazon: 69,99€ invece di 99,99€. Un prezzo eccezionale, considerando la qualità di questo werable, decisamente accattivante anche sotto il profilo estetico.

Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine, pochissimi pezzi disponibili con sconto del 30%. Le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratis.

Amazon: i nuovi auricolari Honor sono in gran sconto

Un dispositivo esteticamente curato nei minimi dettagli, dalla cuffietta al case di ricarica. Un gioiellino pensato per accompagni durante l'intera giornata senza problemi legati all'autonomia energetica, che è elevatissimi grazie alla custodia. Non manca la ricarica rapida: bastano 10 minuti per avere a disposizione 4 ore di utilizzo.

Grazie al design in ear, al doppio microfono e all'intelligenza artificiale, la cancellazione attiva del rumore è più performante che mai. Ascolta la musica o parla al telefono con una qualità impressionante, proprio grazie a questa tecnologia. I driver da 10 mm ti garantiranno bassi ricchi e profondi, oltre a un volume elevatissimo.

Non mancano i controlli touch, che ti consentiranno di gestire ogni aspetto del tuo wearable con pochi semplici tocchi. Insomma, i nuovissimi auricolari ANC di Honor sono un vero e proprio gioiellino e il bello è che, nonostante si tratti di un prodotto top di gamma, puoi già portarli a casa in sconto assurdo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e accaparrateli prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone