Novità Amazon: Amazfit GTS 2 Mini con GPS, OFFERTACCIA (71€)

L’offerta di Amazon su Amazfit GTS 2 Mini è l’occasione perfetta che stavi aspettando per acquistare uno tra gli smartwatch economici più apprezzati del momento. Infatti, nonostante il prezzo molto economico e a buon mercato, il device di Amazfit include feature e tecnologie che solitamente sono presenti solo su smartwatch di brand ben più blasonati.

Ad appena 71€ rappresenta un’occasione ghiotta per allacciare al polso uno smartwatch completo dalla alla A alla Z: resterai estasiato da quante feature integra un device così economico.

Amazfit GTS 2 Mini in offerta su Amazon a un prezzo sbalorditivo

Dotato di un buon display AMOLED curvo da 1.55 pollici ad alta risoluzione e perfettamente visibile anche all’aperto, lo smartwatch di Amazfit diventerà il tuo compagno fidato durante gli impegni di tutti i giorni e anche durante gli allenamenti in palestra o all’aperto. Oltre al monitoraggio costante e preciso della frequenza cardiaca 24/7, il device traccia anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e anche il livello di stress.

Dotato di una cassa impermeabile all’acqua e alla polvere, il dispositivo è in grado di registrare i dettagli più importanti di ben 68 modalità sportive differenti. Non solo: l’integrazione completa e senza compromessi di Amazon Alexa ti offre l’accesso alle skill dell’assistente digitale direttamente dal polso, rispondendo sempre con precisione a tutti i comandi che potrai impartire con la tua voce. Completamente compatibile con iOS di Apple e i dispositivi Android, Amazfit GTS 2 Mini ti offre fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica.

Cosa stai aspettando? Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito lo smartwatch di Amazfit in offerta su Amazon a un prezzo sbalorditivo: tantissime persone lo utilizzano quotidianamente e non lo cambierebbero con nessun altro wearable al mondo.

