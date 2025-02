Nothing Phone 3a Pro: il controverso design della fotocamera ha un (buon) motivo

Ormai la nuova serie di dispositivi Nothing Phone 3a non ha (quasi) più segreti. A rivelarli, tuttavia, non sono i leaker ma la stessa azienda, che ha deciso di rivelare ufficialmente al pubblico Nothing Phone 3a Pro prima dell’evento di lancio previsto per inizio marzo: in un posto sul suo account X, l’azienda ha condiviso un’immagine reale del dispositivo e un video, che illustra il processo che ha portato alla creazione del suo particolare modulo fotografico.

Il motivo dietro al design della fotocamera

L’immagine pubblicata su X mostra la variante nera del Nothing Phone 3a Pro e conferma la presenza di una grande isola circolare per la fotocamera, circondata dagli iconici elementi di illuminazione Glyph di Nothing. Il modulo include tre fotocamere e un flash LED, accompagnato da un design audace e distintivo. Oltre alla fotocamera, la foto rivela anche il layout dei pulsanti e il design del pannello posteriore.

Sebbene l’immagine non fornisca dettagli tecnici inediti, il video rilasciato dall’azienda getta luce sulle motivazioni che hanno portato alla scelta di questo design, tanto discusso tra gli utenti: i dirigenti di Nothing spiegano infatti il percorso creativo e produttivo che ha condotto alla forma finale del modulo fotografico. Il motivo principale dietro il suo aspetto così prominente? L’integrazione di una nuova fotocamera periscopica, che richiede più spazio all’interno del dispositivo. Gli elementi estetici, invece, sono stati adottati per garantire uno stile distintivo e riconoscibile.

Un pulsante extra e sguardo al futuro

Oltre al design della fotocamera, Nothing ha svelato un nuovo pulsante hardware che debutterà con la serie Phone 3a. Questo pulsante avrà una finitura e una forma differenti rispetto agli altri tasti presenti sul dispositivo. Esaminando da vicino il video, emergono alcune delle sue funzionalità principali, tra cui la possibilità di salvare immagini dal web, trascrivere e riassumere informazioni dai contenuti visivi e prendere note rapide.

Nel video, Nothing ha menzionato anche il futuro Nothing Phone 3, confermando che il suo design è già stato finalizzato. Tuttavia, l’azienda ha deciso di mantenere il mistero, offuscando completamente il dispositivo nelle riprese. Con il lancio ufficiale della serie Phone 3a previsto per il 4 marzo durante il Mobile World Congress (MWC), è probabile che avremo un primo sguardo anche al Nothing Phone 3 durante l’evento.