Nothing Phone 3a potrebbe aver preso in prestito un bottone da iPhone 16

Nothing ha rivelato pochi giorni fa che Phone 3a sarà il protagonista del prossimo lancio. A parte la conferma della sua esistenza e soprattutto della data in cui arriverà sugli scaffali, non sono state menzionate altre informazioni sul telefono. In vero stile Nothing, l’azienda ha ora rilasciato un primo teaser per lo smartphone, fornendoci un nuovo dettaglio che sembrerebbe proprio preso in prestito da una grossa azienda: Apple.

Un piccolo bottone in più: di cosa si tratta?

Nel suo ultimo post su X, Nothing ha condiviso un’immagine parziale di Phone 3a. In questo scatto possiamo vedere un primo piano di uno dei suoi lati in cui viene mostrato un nuovo pulsante, proprio sotto quello di accensione. Ed è questo che ha acceso la curiosità degli utenti, l’immaginazione galoppa: quale sarà il suo scopo?

L’azienda non ha svelato nulla a riguardo, ma nel post ha scritto: “Il tuo secondo ricordo, a un clic di distanza. Potenza in prospettiva”. Ciò sembrerebbe suggerire che il nuovo bottone possa essere dedicato alla fotocamera, simile al pulsante presente su iPhone 16 pensato per lo stesso obiettivo. Se così fosse, tra i potenziali utilizzi ci sono: l’avvio dell’app fotocamera, lo scatto di una foto, l’apertura delle opzioni e, probabilmente, molto altro.

Il lancio di Nothing Phone 3a è previsto per il 4 marzo 2025. Precedenti indiscrezioni affermano che il dispositivo sarà dotato di un chipset Snapdragon 7s Gen 3, uno schermo OLED da 6,8 pollici, una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 45 W, una fotocamera selfie da 32 MP, una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo 2x da 50 MP e un ultrawide da 8 MP.