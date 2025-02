Nothing Phone 3a e 3a Pro: i video promozionali appena trapelati rivelano proprio tutto

La riservatezza attorno ai nuovi dispositivi Nothing sembra ormai un lontano ricordo. Dopo la diffusione di render ufficiali, che hanno svelato il design dei Nothing Phone 3a e 3a Pro, nuovi video promozionali trapelati online hanno messo in luce non solo l’estetica, ma anche le specifiche tecniche di questi attesi smartphone di fascia media.

Nothing Phone 3a Pro: caratteristiche e funzionalità

Il primo video, condiviso dall’utente X Arsène Lupin, conferma che Nothing Phone 3a Pro sarà dotato di un comparto fotografico posteriore con tre sensori:

Fotocamera principale da 50MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) Fotocamera periscopica Sony da 50MP con zoom 3x e OIS

e OIS Fotocamera ultragrandangolare Sony da 8MP

La fotocamera anteriore, dedicata ai selfie e alle videochiamate, sarà anch’essa da 50MP, promettendo scatti di altissima qualità.

Oltre alla dotazione fotografica, il video mostra un nuovo tasto hardware aggiuntivo, che con una singola pressione attiva l’assistente vocale e con una doppia pressione avvia una funzione inedita chiamata “Essential Space”. Quest’ultima organizzerebbe i contenuti dell’utente, generando punti d’azione, come promemoria e attività imminenti.

Dal punto di vista hardware, Nothing Phone 3a Pro monterà il chip Snapdragon 7s Gen 3 e disporrà di un display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120Hz, luminosità di picco fino a 3000 nits e touch sampling rate di 1000Hz.

Nothing Phone 3a: le specifiche del modello standard

Il secondo video trapelato rivela che anche Nothing Phone 3a manterrà una tripla fotocamera sul retro, con specifiche leggermente diverse rispetto al modello Pro:

Sensore principale da 50MP con OIS

con OIS Teleobiettivo con zoom 2x da 50MP

Fotocamera ultragrandangolare Sony da 8MP

Per i selfie, questo modello offrirà una fotocamera frontale da 32MP. Anche Nothing Phone 3a sarà dotato del tasto hardware aggiuntivo per il controllo dell’assistente vocale e la funzione Essential Space. Sotto la scocca, troveremo lo stesso processore Snapdragon 7s Gen 3 e lo stesso display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120Hz.

Lancio ufficiale e informazioni mancanti

Entrambi i modelli della serie Phone 3a saranno equipaggiati con il TrueLens Engine 3.0, una tecnologia avanzata basata su intelligenza artificiale e multi-frame processing per migliorare la qualità degli scatti. Sebbene i video promozionali non confermino dettagli su batteria, RAM e storage, precedenti leak suggeriscono una batteria da 5.000mAh, con opzioni da 8GB o 12GB di RAM e 128GB o 256GB di archiviazione interna.

A questo punto, l’unico dettaglio ancora ignoto riguarda il prezzo e la disponibilità dei dispositivi. Se nessun altro leaker le anticiperà, queste informazioni verranno rivelate ufficialmente il 4 marzo, durante l’evento di lancio.