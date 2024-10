Nothing Phone (2a): prezzo scontato su Amazon con questo coupon (anche in 5 rate)

Il Nothing Phone (2a) cala di prezzo con la nuova offerta Amazon: spuntando il coupon presente in pagina, infatti, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo sullo smartphone, ora disponibile al prezzo scontato di 302 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. L’offerta è relativa alla versione 8/128 GB dello smartphone, venduto direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Nothing Phone (2a): la scheda tecnica

La scheda tecnica di Nothing Phone (2a) include un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale e uno ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 14 con 3 major update. Ad arricchire lo smartphone c’è il classico sistema con LED nella parte posteriore, elemento caratterizzante di tutti gli smartphone Nothing. Il dispositivo è certificato IP54 d è Dual SIM.

Il Nothing Phone (2a), con la nuova offerta Amazon e il coupon da applicare in pagina, è ora disponibile al prezzo scontato di 302 euro, nella versione 8/128 GB venduta direttamente da Amazon. L’acquisto è possibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.