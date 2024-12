Nothing Phone (2a) Plus al minimo su Amazon con l'offerta di oggi

Il Nothing Phone (2a) Plus è in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 390 euro, con anche la possibilità di optare per un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Il mid-range di Nothing è venduto e spedito da Amazon. Si tratta del minimo storico su Amazon.

Nothing Phone (2a) Plus: un’ottima scelta per la fascia media

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a) Plus comprende un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, a cui si affianca il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro, una garanzia per ottime prestazioni in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone è disponibile con 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che con una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 50 W. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale e uno ultra-grandangolare da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel.

Il Nothing Phone (2a) Plus è dotato del tradizionale design degli smartphone Nothing, con LED per la back cover, e può sfruttare il sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15 nel corso delle prossime settimane e la personalizzazione di NothingOS.

Con l’offerta Amazon disponibile in questo momento è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) Plus con un prezzo ridotto fino a 390 euro. L’acquisto è possibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.