Nothing Phone (2a) disponibile in pronta consegna su Amazon con un piccolo sconto

Se siete interessati all’acquisto del nuovo Nothing Phone (2a), il nuovo smartphone che va ad arricchire la gamma Nothing, in questo momento la scelta giusta è rappresentata dalla nuova offerta Amazon che propone il Nothing Phone (2a) in pronta consegna e al prezzo scontato di 335 euro, con 14 euro di sconto rispetto al prezzo di listino per la versione 8/128 GB. Da notare che è acquistabile anche la versione 12/256 GB. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Nothing Phone (2a): a questo prezzo è da prendere

Il Nothing Phone (2a) è uno degli smartphone più interessanti della fascia media. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimenisity 7200 Pro, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W. Lo smartphone è Dual SIM e ha un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 14 con Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) 8/128 GB in pronta consegna e con un prezzo scontato di 335 euro invece di 349 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Da notare che lo smartphone è disponibile in due colorazioni: bianco e nero.