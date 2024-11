Nothing Phone (2a) al minimo storico su Amazon con l'offerta di oggi (12/256 GB)

Il Nothing Phone (2a) è protagonista di una nuova offerta su Amazon e la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Sfruttando la promo in corso, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida per entrambe le colorazioni dello smartphone di Nothing.

Nothing Phone (2a): ora il prezzo è giusto

Il Nothing Phone (2a) ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni per uno smartphone di fascia media. Tra le specifiche, infatti, troviamo l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro che viene affiancato, nella versione in offerta, da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 Megapixel, il secondo è ultra-grandangolare, e può contare sul sistema operativo Android 14 con 3 major update garantiti, e sulla certificazione IP54. C’è anche il sistema di illuminazione posteriore tipico dei modelli Nothing.

