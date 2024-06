Nothing Phone (2a) a prezzo scontato su Amazon: è un BEST BUY tra i mid-range

Il Nothing Phone (2a) si sta ritagliando, sempre di più, un posto di primo piano sul mercato smartphone nella fascia media. Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è ora possibile acquistare il modello al prezzo scontato di 315 euro, per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare che c’è anche la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, ora disponibile al prezzo di 399 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili in 5 rate mensili, con carta di debito. Per completare l’acquisto basta premere sul box qui di sotto.

Nothing Phone (2a): un best buy tra i mid-range

Il Nothing Phone (2a) è dotato di un’ottima scheda tecnica. Il dispositivo include il SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W oltre che per un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato da Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) al prezzo scontato di 315 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. La versione da 12/256 GB, invece, costa 399 euro. Tutte le varianti sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.