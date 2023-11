Nothing Phone (2) in offerta su Amazon: potente e carismatico

Il Nothing Phone (2) è uno smartphone Android che offre un’esperienza unica grazie al suo sistema operativo personalizzato, il Nothing OS 2.0. Con un prezzo scontato a 599€ invece di 679€, riscattando un coupon di 30€ su Amazon, è un’opzione interessante per chi cerca un telefono con caratteristiche distintive.

Il sistema operativo Nothing OS 2.0 presenta una nuova identità visiva, consentendo la personalizzazione delle etichette delle app, il design della griglia e delle dimensioni dei widget.

Il design del telefono è semplicemente spettacolare, la scocca semi trasparente lascia spazio alla nuova Glyph Interface, che offre la possibilità di assegnare diverse sequenze di luci e suoni per ogni tipo di contatto e notifica, offrendo un’esperienza visiva e sonora unica.

La fotocamera del Nothing Phone (2) è stata potenziata con un sensore anteriore da 32 MP per ritratti precisi e una doppia fotocamera posteriore principale da 50 MP + ultra-wide 50 MP. Il software interno è stato aggiornato per foto e video più accurati, offrendo funzionalità come HDR avanzato, Motion Capture 2.0, Night Mode e Super Res Zoom 2x per dettagli eccellenti.

Il display LTPO OLED da 6,7″ offre una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 per protezione fronte/retro. Grazie alla tecnologia LTPO, il telefono può adattare intuitivamente la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per preservare l’energia quando non in uso, garantendo un display eccezionale senza compromettere la durata della batteria.

La batteria da 4.700 mAh si ricarica rapidamente in soli 55 minuti e offre una durata di 22,5 ore. Il telefono supporta anche la ricarica wireless Qi da 15 W e funge da caricabatteria wireless da 5 W per accessori come gli auricolari Ear (2).

Dal punto di vista della sostenibilità, il Nothing Phone (2) adotta materiali riciclati al 100%, come l’alluminio, lo stagno e il rame, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Il packaging è privo di plastica e gran parte della carta utilizzata proviene da fonti riciclate.

Il Nothing Phone (2) si distingue per il suo design unico, l’interfaccia personalizzabile, la potente configurazione della fotocamera e l’attenzione alla sostenibilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!

