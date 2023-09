Nothing Phone (2): il top di gamma scontato del 7% su Amazon

Nothing Phone (2) scende al suo prezzo più basso su Amazon: lo potete acquistare con soli 657,97€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un vero flagship che costa pochissimo ma offre tanto. Non dimenticate che è un’ammiraglia sotto tutti i punti di vista e vanta tecnologie all’avanguardia e ha un design unico nel suo genere. Sulla back cover infatti, troviamo un sistema LED che si retroillumina con le notifiche, le chiamate e i messaggi in entrata e molto altro ancora. Giusto per farvi capire, questo è uno smartphone potentissimo, con processore top di Qualcomm, schermo LTPO da 6,7″, con una batteria capiente che si ricarica in fretta, è certificato IP54, ha due fotocamere da 50 Megapixel, il sistema operativo NothingOS 2.0 e molto altro ancora. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione grigia con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interni.

Nothing Phone (2): il best buy del giorno

Con NothingOS 2.0 avrete una skin completamente inedita che vi permetterà di cambiare look in un modo incredibile; tutto sarà personalizzabile, widget compresi. Con l’interfaccia Glyph poi, avrete tantissimi modi per rendere uniche le vostre suonerie; ogni volta che riceverete una notifica, la cover esterna si illuminerà con motivi e trame differenti. Ci sono poi due fotocamere da 50 megapixel che scattano foto assurde in HDR, con la Night Mode, la Super Res Mode 2X e non solo. I video saranno in 4K a 60 fps più fluidi che mai, mentre quelli fatti con la selfiecam saranno a 1080p a 60 fps.

Ottimo il display LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit. Il vetro è un Gorilla Glass 5 su un pannello da 6,7″ AMOLED; i contenuti saranno sempre vibranti e nitidi. Infine, la batteria vi accompagnerà per ore e si ricaricherà in soli 55 minuti. Menzione speciale per il processore top di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. A 657,97€ vi porterete a casa il Nothing Phone (2), uno dei flagship più incredibili del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.