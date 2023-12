Nothing Phone (2): flagship killer STREPITOSO, lo paghi meno di 593€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota. Il meraviglioso flagship killer Nothing Phone (2), nella sua iterazione bianca con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna costa solo 622,63€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo dovrebbe bastare per farvelo comprare al volo (anche perché andrete a risparmiare il 15% sul valore di listino) ma sappiate che c’è un ulteriore coupon che si applica al checkout e che vi farà risparmiare 30€ sul prezzo totale del prodotto. Morale della favola? Pagherete il gadget solo 592,63€. A questa cifra è irripetibile ma affrettatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Correte a prenderlo.

Nothing Phone (2): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Nothing è un vero capolavoro; in primo luogo dobbiamo segnalare che ha la nuova interfaccia Glyph sulla back cover che è composta da tanti pattern luminosi che si accendono e si illuminano dinamicamente a seconda della notifica o della chiamata in entrata, ma non solo. A bordo troviamo una batteria capiente da 4700 mAh che si ricarica rapidamente via cavo o tramite wireless charging e che assicura un giorno di autonomia con una singola carica, anche con un utilizzo intenso.

C’è un sistema fotografico avanzatissimo con due sensori da 50 Megapixel che permettono di girare video in 4K a 60 fps stabilizzati e di realizzare fotografie nitide anche al buio: tante poi le modalità software per gli scatti creativi (HDR, Motion Capture 2.0, Night Mode, Super Res Zoom 2X e molto altro). Il telefono è impermeabile, dotato di certificazione IP54 ed ha uno schermo da 6,7″ LTPO OLED super risoluto, protetto dal Gorilla Glass 5 e avente un picco di luminosità massimo di 1600 nit.

Nothing Phone (2) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 622,63€ che diventano 592,63€ grazie ad un coupon che si applica al checkout. Correte a prenderlo: a questa cifra è un super best buy.

