Nothing Phone (1): troppo bello nella colorazione NERA!

A pochissime ore di distanza dal lancio ufficiale del nuovo Nothing Phone (1), vediamo dei render in altissima qualità dello smartphone per gentile concessione del tipster Evan Blass (Evleaks su Twitter).

L’insider ha infatti condiviso sul web dei render 3D che mostrano l’aspetto ufficiale del telefono in tutto il suo splendore. La cosa particolare è che lo smartphone dovrebbe arrivare sia in bianco che in nero; finora infatti, abbiamo solo visto poster promozionali per la variante bianca e la seconda è sempre stata avvolta nel mistero. Fra poche ore dovremmo avere tutte le risposte alle nostre domande.

Nothin Phone 81): facciamo il punto

Anche il tipster Ishan Agarwal aveva mostrato il render del Nothing Phone (1) in nero in passato; i render di Evan Blass però sono molto dettagliati e possiamo vedere il look del terminale in tutto il suo splendore, anche con i LED accesi e l’interfaccia Glyph al seguito. La variante nera dovrebbe essere ancora più particolare per via del contrasto fra la tinta scura e l’illuminazione LED.

Skip this thread if you live in the US. pic.twitter.com/9JkxJKGgr3 — Evan Blass (@evleaks) July 8, 2022

Cosa aspettarci?

In realtà conosciamo già tutte le caratteristiche dello smartphone: sappiamo che ci sarà uno schermo OLED da 6,55 pollici con foro in alto a sinistra, refresh rate da 120 hz, fingerprint in-display e non solo. Non mancherà un’ottica di punta da 50 Mpx e un’ultrawide da 16 mega al seguito.

Sotto la scocca troveremo un processore Snapdragon 778G+ con modem 5G, RAM da 12 GB e memorie veloci da 256 GB. La batteria dovrebbe essere di 4500 mAh e dovrebbe esserci la fast charge via cavo e la wireless charging.

Nelle notizie correlate, si dice che la startup di Carl Pei potrebbe presentare anche la seconda generazione delle sue cuffiette Bluetooth Ear; se volete il primo modello (Ear (1)) tuttavia, sappiate che si Amazon si porta a casa a soli 99,99€ (sia in nero che in bianco, con il classico design trasparente tipico dell’azienda).

