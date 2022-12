Nothing Phone (1): smartphone INCREDIBILE scontato di 100€ su Amazon

Alzi la mano chi non conosce il meraviglioso Nothing Phone (1); okay, capiamo che non tutti potrebbero aver familiarità con questo nome, ma in realtà è il primo device della startup cinese fondata dall’ex boss di OnePlus, Carl Pei. Il telefono, un prodotto di fascia media con specifiche interessanti e prezzo contenuto, è giunto sul mercato pochi mesi or sono con una campagna marketing assolutamente perfetta.

Il CEO è stato in grado di attirare a sé l’attenzione dei media internazionali e, di fatto, il Nothing Phone (1) ha ricevuto molte recensioni da parte di agenzie di stampa, giornali e tech YouTuber mondiali. Ma perché è così interessante questo gadget? Vi spiegheremo tutto, ma intanto sappiate che si trova su Amazon a 399,99€ al posto di 499,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo.

Nothing Phone (1): uno smartphone unico

Semplice: al di là delle caratteristiche – che sono oltre modo frizzanti per un articolo destinato alla fascia media del mercato, presenta un design unico con una back cover trasparente e che dispone di un’interfaccia Glyph composta da vari LED che si illuminano a seconda della notifica, in base alle telefonate e non solo. Il design complessivo richiama comunque quello di iPhone 12, con un frame squadrato in alluminio e il vetro su ambo i lati a protezione del tutto. Non mancano poi i tasti per la gestione del volume, la porta USB Type-C e il modem 5G per la connettività next-gen di ultima generazione.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 778G coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; le fotocamere posteriori sono due, con sensore principale da 50 Megapixel che gira video in 4K. Lo schermo poi, è una meraviglia: un pannello OLED da 6,55″ con refresh rate da 120 Hz

Insomma, a 399,99€ è un vero affare che non potete lasciarvi sfuggire, ma siate veloci.

